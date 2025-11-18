Ричмонд
Компания Андреасяна подала иск в суд из-за авторского права на домовенка Кузю

Кинокомпания Андреасяна подала в суд на производителя шоколада из-за домовенка Кузи
Кадр из фильма «Домовенок Кузя 2»
Кадр из фильма «Домовенок Кузя 2»

Кинокомпания братьев Андреасян подала в суд на производителя шоколада. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».

Компания подала иск на ООО «Новые технологии» из-за товарного знака «Домовенок Кузька». Как отмечает издание, студия просит досрочного прекращения правовой охраны ТЗ. Представители фирмы обосновали свой иск тем, что знак «Домовенок Кузька» не используется.

Кинокомпания братьев Андреасян занимается продюсированием фильма «Домовенок Кузя 2», который выйдет 19 марта 2026 года. В продолжении картины Иван Охлобыстин предстанет в роли Кощея. Вместе с домовенком Тихоней девочка Наташа и Кузя отправятся спасать мир сказок от злодея. Сценарий к проекту написали Гайк Асатрян, Ерзия Ертлес и Андрей Гаврилов.

«Домовенок Кузя» — новая адаптация произведений Татьяны Александровой и мультфильмов по их мотивам.