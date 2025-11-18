Компания Андреасяна подала иск в суд из-за авторского права на домовенка Кузю

Кинокомпания братьев Андреасян занимается продюсированием фильма «Домовенок Кузя 2», который выйдет 19 марта 2026 года. В продолжении картины Иван Охлобыстин предстанет в роли Кощея. Вместе с домовенком Тихоней девочка Наташа и Кузя отправятся спасать мир сказок от злодея. Сценарий к проекту написали Гайк Асатрян, Ерзия Ертлес и Андрей Гаврилов.