СМИ: Тимоти Шаламе счастлив обрести свободу после расставания с Кайли Дженнер

«Тимоти, кажется, всегда воплощает в себе дух 16-летнего мальчишки из скейт-парка, и после его предполагаемого расставания с гораздо более утонченной и осознанной Кайли он, похоже, невероятно счастлив дать своему внутреннему подростку полное выражение как через свой стиль, так и через язык тела», — пояснила Джеймс.