СМИ: Тимоти Шаламе счастлив обрести свободу после расставания с Кайли Дженнер

Daily Mail: Тимоти Шаламе впервые после долгого перерыва обрел внутреннюю свободу, которая ему свойственна
Кайли Дженнер и Тимоти Шаламе
Кайли Дженнер и Тимоти ШаламеИсточник: Legion-Media.ru

Эксперт по языку тела Джуди Джеймс раскрыла причину радостного поведения актера Тимоти Шаламе после расставания с телезвездой Кайли Дженнер. Соответствующий комментарий публикует Daily Mail.

По словам специалистки, артист впервые после долгого перерыва обрел внутреннюю свободу, которая ему свойственна.

«Тимоти, кажется, всегда воплощает в себе дух 16-летнего мальчишки из скейт-парка, и после его предполагаемого расставания с гораздо более утонченной и осознанной Кайли он, похоже, невероятно счастлив дать своему внутреннему подростку полное выражение как через свой стиль, так и через язык тела», — пояснила Джеймс.

Собеседница издания обратила внимание на размашистую походку и покачивания головы Шаламе, которые создают впечатление, что он чувствует себя раскованнее.

«Это образ “братана”, который намекает, что он рад вернуться к своей команде после долгого периода, проведенного в роли взрослого 29-летнего утонченного мужчины только ради того, чтобы хорошо выглядеть на селфи с Кайли», — заключила эксперт.

Официально расставание звездная пара не подтвердила.

Ранее в ноябре Кайли Дженнер нашла способ вернуть отношения с Шаламе. Анонимный инсайдер рассказал, что, несмотря на разрыв, 28-летняя предпринимательница намерена пригласить 29-летнего избранника провести с ней рождественские каникулы.