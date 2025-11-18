На фестивале «Зимний» покажут фильм с Серебряковым и Зулькарнаевым

Учредителями, как и в предыдущие годы, выступят «Кинокомпания Альянс» и Российский Фонд Культуры. Кинофестиваль проводится при поддержке Министерства культуры Российской Федерации. По данным дирекции фестиваля, в 2024 году «Зимний» за все дни посетили более 11 тысяч зрителей. Главную награду прошлого года получил фильм «Операция “Холодно”». Режиссер картины Данил Иванов был признан лучшим режиссером, а Антон Кузнецов — лучшим актером.