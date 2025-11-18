На фестивале «Зимний» покажут фильм с Серебряковым и Зулькарнаевым

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Драму «Самая умная улица в мире» с Серебряковым и Зулькарнаевым, посвященную Новосибирскому Академгородку, представят на кинофестивале «Зимний», сообщили ТАСС в пресс-службе фестиваля. Режиссером картины выступит Иван Вдовин.
«IV Открытый российский кинофестиваль авторского кино “Зимний”, который пройдет в Москве с 1 по 7 декабря 2025 года, объявляет участников Зимнего кинорынка и деловую программу смотра. В программу Зимнего Кинорынка авторского кино, который пройдет 4 декабря, вошли 11 фильмов на разной стадии производства. Среди них документально-игровая драма “Самая умная улица в мире” Ивана Вдовина о Новосибирском Академгородке», — говорится в сообщении.
Кинофестиваль пройдет в Москве с 1 по 7 декабря 2025 года. Картина «Самая умная улица в мире» вошла в программу кинорынка, который состоится 4 декабря и объединит 11 проектов на разных стадиях производства. Среди них также социальная драма «Новый дом» Никиты Грушина, лента «Вторая Таня» Алисы Ерохиной, психологический триллер «Совок» Дианы Кади, женское роуд-муви «Без оглядки» Натальи Кончаловской, драма «Мон» Софьи Чигировой, история о подростке «Бо-бо» Анастасии Кузиной и вторая часть трилогии «Красный призрак. 1812» Андрея Богатырева.
Деловая программа фестиваля пройдет в кинотеатре «Художественный» и будет открыта по предварительной регистрации. 2 декабря ее откроет круглый стол «Невидимые герои кинопроизводства», посвящённый специалистам, чья работа остается за кадром. 3 декабря состоится блок о защите авторских прав и обсуждении творческого процесса, а также презентация программы для сценаристов «Автор».
4 декабря пройдет дискуссия «Жара на Зимнем» с «Кинобатлом интересов: Артисты vs Агенты vs Продюсеры». 5 декабря в рамках двух финальных сессий участники обсудят фестивальный ландшафт российского кино и перспективы арт-кинорынка.
Генеральный продюсер фестиваля Максим Королев отметил, что в 2025 году организаторы намеренно расширили рамки деловой программы, сделав ее максимально прикладной и ориентированной на широкий круг участников. По его словам, важно, чтобы программа давала практические знания, помогала разобраться в устройстве отрасли и механизмах входа в кино.
«В итоге получилась объемная, содержательная и действительно практико-ориентированная программа», — подчеркнул Королев.
Открытый российский кинофестиваль авторского кино «Зимний» пройдет с 1 по 7 декабря в Москве. Программным директором фестиваля является Наталья Мокрицкая. Генеральный продюсер фестиваля — Максим Королев.
О фестивале
Учредителями, как и в предыдущие годы, выступят «Кинокомпания Альянс» и Российский Фонд Культуры. Кинофестиваль проводится при поддержке Министерства культуры Российской Федерации. По данным дирекции фестиваля, в 2024 году «Зимний» за все дни посетили более 11 тысяч зрителей. Главную награду прошлого года получил фильм «Операция “Холодно”». Режиссер картины Данил Иванов был признан лучшим режиссером, а Антон Кузнецов — лучшим актером.