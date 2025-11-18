Режиссер Герман-мл. прокомментировал скандал с участием Дмитрия Диброва

Российский кинорежиссер Алексей Герман-младший в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) осудил чрезмерное обсуждение скандала телеведущего Дмитрия Диброва с расстегнутой ширинкой.
«Вывалился у одного известного телеведущего, да и вывалился, очевидно, что лучше было бы застегнуть, но увлекся, забыл, все бывает у мужчин на грани настигающего одиночества, старения, страхов, желания вернуть невозможное. Все мы люди», — отметил кинематографист.
Герман-младший возмутился, что люди продолжают обсуждать скандал с Дибровым. Он назвал это «коллективным импотентно-фригидным воем».
«Так и представляю всех этих моралистов, которые пристально рассматривают предмет, покинувший штаны», — заявил режиссер.
Герман-младший посчитал ненормальным писать огромные тексты про расстегнутую ширинку Диброва. Он не одобряет желание общества «лезть к другим людям». Режиссер заявил, что ему противно от всего этого.
