Пятая часть ставит любимых героев перед лицом самой актуальной угрозы — угрозы, которую несет цифровой мир. Восьмилетняя Бонни полностью поглощена новым умным планшетом по имени Лили Пад, из-за чего ее старые игрушки чувствуют себя забытыми и ненужными. Джесси возглавляет игрушечное сообщество в комнате Бонни, пытаясь поддерживать порядок, в то время как Вуди и Бо Пип, решившие покинуть хозяйку, странствуют с передвижным карнавалом. Центральным конфликтом станет отчаянная борьба игрушек за внимание ребенка и их попытки понять, что значит быть любимыми в эпоху гаджетов. Мультфильм исследует то, как меняются детские игры в цифровую эпоху, затрагивая темы дружбы, верности и конкуренции.