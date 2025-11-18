Легендарные герои Pixar возвращаются, чтобы столкнуться с главным вызовом современности — с цифровой эпохой. Рассказываем о том, когда выйдет мультфильм «История игрушек 5», о сюжетных поворотах и первых восторженных отзывах тестовой аудитории.
Когда выйдет мультфильм «История игрушек 5»
Мировая премьера «Истории игрушек 5» запланирована на 18 июня 2026 года. Для студии Pixar этот релиз имеет особое значение, так как франшиза, которую неоднократно планировали завершить, получает новый виток развития, призванный вернуть ей былую славу после неоднозначных кассовых результатов последних лет.
Где проходили съемки фильма «История игрушек 5»
Как и все проекты Pixar, «История игрушек 5» создавалась в штаб-квартире студии в Эмеривилле (штат Калифорния, США). Процесс производства полностью цифровой, а аниматоры и художники работали над ним удаленно и в студийных павильонах. Уникальным местом действия в самом мультфильме станет передвижной карнавал, вместе с которым будут странствовать Вуди и Бо Пип, а также комната Бонни, которая превратится в арену конфликта между классическими игрушками и новыми технологиями.
Кто задействован в мультфильме «История игрушек 5»
Возвращение легендарной франшизы — это всегда событие, но особенным его делает бессменный состав героев, чьи голоса знакомы миллионам зрителей. «История игрушек 5» готовит нам встречу с любимыми персонажами, а также знакомство с новыми лицами, которые привнесут в историю современные нотки.
Режиссерский дуэт и сценарий
У руля пятой части встал Эндрю Стэнтон — один из главных архитекторов вселенной «Истории игрушек». Его соратницей выступила Маккенна Харрис, для которой этот полный метр станет дебютным после успеха ее короткометражки «Чао, Альберто» по мотивам мультфильма «Лука». Творческий тандем обещает сохранить дух франшизы, но привнесет в нее свежее видение.
Звездный состав: ветераны и новобранцы
Главная интрига для поклонников: вернутся ли их любимые актеры? Ответ: да, и в полном составе!
Том Хэнкс вновь надевает ковбойскую шляпу, чтобы озвучить Вуди. Несмотря на эмоциональное прощание в четвертой части, тряпичный шериф возвращается в центр событий, и его решение снова присоединиться к друзьям станет одной из ключевых тем фильма.
Тим Аллен снова заряжает свои крылья-ракеты, чтобы подарить голос Баззу Лайтеру. Космическому рейнджеру предстоит помочь Джесси справиться с хаосом в комнате Бонни и столкнуться с армией своих высокотехнологичных двойников.
Джоан Кьюсак возвращается к роли Джесси, и на этот раз ее героиня займет лидирующую позицию. Она возглавит игрушечное сообщество, оставшееся без Вуди, и будет бороться за внимание Бонни.
К ним присоединяются и другие культовые персонажи, которых озвучивают:
Тони Хейл — Форки/Вилкинс (самодельная вилка);
Блейк Кларк — Спиралька (верный пес);
Джон Ратценбергер — Хэмм (свинья-копилка);
Уоллес Шоун — Рекс (тревожный тираннозавр).
Среди новичков же особенно выделяется Грета Ли («Прошлые жизни»), которая озвучивает умный планшет Лили Пад — нового лучшего друга Бонни. Этот персонаж олицетворяет главный конфликт фильма — вызов цифровой эпохи. А комик Конан О’Брайен добавит юмора, подарив голос игрушке для обучения пользования туалетом по имени Smarty Pants.
О чем будет фильм «История игрушек 5»
Пятая часть ставит любимых героев перед лицом самой актуальной угрозы — угрозы, которую несет цифровой мир. Восьмилетняя Бонни полностью поглощена новым умным планшетом по имени Лили Пад, из-за чего ее старые игрушки чувствуют себя забытыми и ненужными. Джесси возглавляет игрушечное сообщество в комнате Бонни, пытаясь поддерживать порядок, в то время как Вуди и Бо Пип, решившие покинуть хозяйку, странствуют с передвижным карнавалом. Центральным конфликтом станет отчаянная борьба игрушек за внимание ребенка и их попытки понять, что значит быть любимыми в эпоху гаджетов. Мультфильм исследует то, как меняются детские игры в цифровую эпоху, затрагивая темы дружбы, верности и конкуренции.
Интересные факты о съемках фильма «История игрушек 5»
За яркими персонажами и захватывающим сюжетом пятой части скрывается не менее увлекательная работа создателей. Особенно смелым шагом стало решение вернуть Вуди несмотря на идеально выстроенную и эмоциональную прощальную арку в четвертой части. Причины возвращения тряпичного ковбоя к друзьям станут одной из центральных интриг сюжета. Но это далеко не единственный секрет нового производства. Ниже собрали самые интересные факты о том, как рождалось анимационное продолжение полюбившейся всем истории.
По данным инсайдеров, тестовые показы в октябре вызвали исключительно положительную реакцию. Зрители отмечали, что это «душевная история» и «блестящее исследование динамики игр в цифровую эпоху».
Режиссеры заявили, что темп повествования пятой части будет отличаться от темпа предыдущих частей, а центральной фигурой в какой-то мере станет Джесси, которая возглавит игрушечное сообщество.
На выставке D23 Expo было показано, что в одной из сцен «Истории игрушек 5» появится 50 одинаковых Баззов Лайтеров, контролируемых компьютером, что визуально отразит тему технологического вызова.
В тизер-трейлере используется драматическая композиция INXS Never Tear Us Apart, которая подчеркивает эмоциональный настрой фильма и новую угрозу дружбе игрушек.
Слоганом мультфильма стала короткая, но емкая фраза It's on («Игра началась»), указывающая на начало нового большого приключения.