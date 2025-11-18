Сын культового советского актера Евгения Стеблова Сергей бросил актерскую карьеру и ушел в монастырь, рассказывает Life.ru. Наследник артиста, известного по фильмам «Я шагаю по Москве», «По семейным обстоятельствам» и другим, сначала пошел по стопам родителя, но потом выбрал себе совсем другое направление.
Сергей Стеблов родился в 1973 году и стал единственным сыном популярного советского актера и его первой жены Татьяны Осиповой. Молодой человек окончил Театральное училище имени Б. Щукина и стал сниматься в кино.
В 1992 году вышел фильм «Глаза» Валентина Ховенко, где начинающий артист сыграл главную роль. Сергей снимался вместе с популярной актрисой Ингой Ильм и перевоплотился в хоккеиста, влюбившегося в незрячую девушку (Ильм).
После яркого дебюта Сергей продолжил сниматься в кино. Он появлялся в таких проектах как «Сибирский цирюльник», «Приговор». Сериал 2009 года «И была война» стал последним в карьере артиста.
В 2010 году Сергей Стеблов решил отойти от мирской жизни и ушел в Соловецкий монастырь. В течение года мужчина был трудником, потом стал послушником. Через несколько лет Сергей получил статус инока.
79-летний Евгений Стеблов продолжает активно сниматься. Последней его работой в кино стал фильм 2024 года «Смотри на меня!».