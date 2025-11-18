Сын культового советского актера Евгения Стеблова Сергей бросил актерскую карьеру и ушел в монастырь, рассказывает Life.ru. Наследник артиста, известного по фильмам «Я шагаю по Москве», «По семейным обстоятельствам» и другим, сначала пошел по стопам родителя, но потом выбрал себе совсем другое направление.