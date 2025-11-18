Ричмонд
Кологривый, Пересильд, Валуев и Рогачев сыграют в сказке «Садко»

Юрий Стоянов может сыграть роль Ерофея
Анна Пересильд
Анна Пересильд

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Актеры Антон Рогачев, Анна Пересильд, Никита Кологривый и Николай Валуев утверждены на роли в новой экранизации сказки «Садко». Об этом сообщил глава кинокомпании СТВ, продюсер Сергей Сельянов на питчинге национальных фильмов компаний-лидеров отечественного кинопроизводства в Минкультуры РФ.

«Утверждены Антон Рогачев, Аня Пересильд, Никита Кологривый и Николай Валуев», — сказал он. Согласно утвержденному распределению ролей, Рогачев исполнит роль Садко, Пересильд — Забавы, Кологривый — Буслая, а Валуев — тролля. В представленном дрим-касте — Марьяна Спивак/ Елизавета Ищенко в роли Рандгрид. Юрий Стоянов может сыграть роль Ерофея, а Роман Васильев или Иван Колесников — Морского царя.

Юрий Стоянов
Юрий Стоянов

Сельянов отметил, что перед принятием финального решения об актерском составе были сформированы фокус-группы с демонстрацией проб и анализом реакции зрителей.

«С [исполнителями ролей] еще нескольких важных персонажей мы находимся в состоянии переговоров и завершения проб. Но скоро этот процесс будет завершен», — заключил продюсер.