Кологривый, Пересильд, Валуев и Рогачев сыграют в сказке «Садко»

«Утверждены Антон Рогачев, Аня Пересильд, Никита Кологривый и Николай Валуев», — сказал он. Согласно утвержденному распределению ролей, Рогачев исполнит роль Садко, Пересильд — Забавы, Кологривый — Буслая, а Валуев — тролля. В представленном дрим-касте — Марьяна Спивак/ Елизавета Ищенко в роли Рандгрид. Юрий Стоянов может сыграть роль Ерофея, а Роман Васильев или Иван Колесников — Морского царя.