Софья Эрнст призналась, что боится болезни Альцгеймера

Актриса Эрнст: страшнее всего, когда близкие тебя забывают
Софья Эрнст
Софья Эрнст

Актриса Софья Эрнст призналась, что боится болезни Альцгеймера и влияния этого нейродегенеративного заболевания на семью больного. Ее цитирует kp.ru.

Недавно она сыграла в экранизации произведения Евгения Водолазкина «Авиатор», главный герой которого не может вспомнить, кто он.

«Вы знаете, я в своей жизни встречалась с болезнью Альцгеймера, когда человек забывает. И, наверное, страшнее всего, когда не ты забываешь, а тебя забывают», — призналась она.

По мнению знаменитости, близким такого человека тяжелее, чем ему самому.

Ранее Софья Эрнст вышла в свет в новом образе «без бровей».