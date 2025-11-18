Актриса Софья Эрнст призналась, что боится болезни Альцгеймера и влияния этого нейродегенеративного заболевания на семью больного. Ее цитирует kp.ru.
Недавно она сыграла в экранизации произведения Евгения Водолазкина «Авиатор», главный герой которого не может вспомнить, кто он.
«Вы знаете, я в своей жизни встречалась с болезнью Альцгеймера, когда человек забывает. И, наверное, страшнее всего, когда не ты забываешь, а тебя забывают», — призналась она.
По мнению знаменитости, близким такого человека тяжелее, чем ему самому.
Ранее Софья Эрнст вышла в свет в новом образе «без бровей».