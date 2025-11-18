На фестивале в Петербурге покажут новые фильмы итальянских режиссеров

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 ноября. /ТАСС/. XI Российско-итальянский кинофестиваль RIFF, который пройдет в Санкт-Петербурге с 11 по 21 декабря, представит зрителям два десятка новейших работ итальянских кинематографистов. В его программе: от картин — лауреатов крупных киносмотров до альманахов с лучшими короткометражками последних лет, сообщила пресс-служба проекта.
«Торжественное открытие состоится в большом зале киноцентра “Родина”. Уже в одиннадцатый раз на кинофестивале будет представлена самая обширная в России программа итальянских фильмов — около 20 картин: от лидеров бокс-офиса, победивших на крупных мировых фестивалях — Каннском, Венецианском, Римском, до картин независимых режиссеров, которые не доходят до проката; от документальных работ до сборников короткого метра», — говорится в сообщении.
Зрители смогут увидеть новые работы знаковых итальянских режиссеров, среди которых Паоло Дженовезе, Эдоардо Де Анджелис, Андреа Сегре, Леонардо Д’Агостини, Роберто Андо и другие. В программе — фильмы с Тони Сервилло, Пьерфранческо Фавино, Эдоардо Лео, Элио Джермано, Летицией Каста, Марианной Фонтана, Фикарра и Пиконе и другими звездами кино.
Фильмом открытия станет романтическая комедия «Безумное свидание» от режиссера «Идеальных незнакомцев» Паоло Дженовезе. Закроет RIFF новый фильм Роберто Андо «Великая иллюзия» с Тони Сервилло в главной роли. Действие фильма происходит в 1861 году, когда Гарибальди отправляется с «Экспедицией Тысячи» на Сицилию с целью объединения Италии, но превосходство армии противника заставляет военачальника совершить хитрый маневр.
В документальной секции фестиваля будут представлены два фильма о ключевых итальянских кинорежиссерах XX века — «Росселлини. Жизнь без сценария» и «Бертолуччи и его поколение».
Короткометражные фильмы объединены в два тематических альманаха: «Italian Best Shorts. Искусство быть вместе» о хрупкости отношений между людьми и «Italian Best Shorts. Крутые повороты» о людях с непростыми судьбами, которые пытаются изменить свою жизнь.
Все показы будут проходить на языке оригинала с русскими субтитрами. Мероприятие пройдет при поддержке Итальянского Института культуры в Санкт-Петербурге.