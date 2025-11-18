Ричмонд
На фестивале в Петербурге покажут новые фильмы итальянских режиссеров

Показы будут проходить на языке оригинала с русскими субтитрами

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 ноября. /ТАСС/. XI Российско-итальянский кинофестиваль RIFF, который пройдет в Санкт-Петербурге с 11 по 21 декабря, представит зрителям два десятка новейших работ итальянских кинематографистов. В его программе: от картин — лауреатов крупных киносмотров до альманахов с лучшими короткометражками последних лет, сообщила пресс-служба проекта.

«Торжественное открытие состоится в большом зале киноцентра “Родина”. Уже в одиннадцатый раз на кинофестивале будет представлена самая обширная в России программа итальянских фильмов — около 20 картин: от лидеров бокс-офиса, победивших на крупных мировых фестивалях — Каннском, Венецианском, Римском, до картин независимых режиссеров, которые не доходят до проката; от документальных работ до сборников короткого метра», — говорится в сообщении.

Зрители смогут увидеть новые работы знаковых итальянских режиссеров, среди которых Паоло Дженовезе, Эдоардо Де Анджелис, Андреа Сегре, Леонардо Д’Агостини, Роберто Андо и другие. В программе — фильмы с Тони Сервилло, Пьерфранческо Фавино, Эдоардо Лео, Элио Джермано, Летицией Каста, Марианной Фонтана, Фикарра и Пиконе и другими звездами кино.

Кадр из фильма «Безумное свидание»
Кадр из фильма «Безумное свидание»

Фильмом открытия станет романтическая комедия «Безумное свидание» от режиссера «Идеальных незнакомцев» Паоло Дженовезе. Закроет RIFF новый фильм Роберто Андо «Великая иллюзия» с Тони Сервилло в главной роли. Действие фильма происходит в 1861 году, когда Гарибальди отправляется с «Экспедицией Тысячи» на Сицилию с целью объединения Италии, но превосходство армии противника заставляет военачальника совершить хитрый маневр.

В документальной секции фестиваля будут представлены два фильма о ключевых итальянских кинорежиссерах XX века — «Росселлини. Жизнь без сценария» и «Бертолуччи и его поколение».

Короткометражные фильмы объединены в два тематических альманаха: «Italian Best Shorts. Искусство быть вместе» о хрупкости отношений между людьми и «Italian Best Shorts. Крутые повороты» о людях с непростыми судьбами, которые пытаются изменить свою жизнь.

Все показы будут проходить на языке оригинала с русскими субтитрами. Мероприятие пройдет при поддержке Итальянского Института культуры в Санкт-Петербурге.