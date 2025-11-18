На фестивале в Петербурге покажут новые фильмы итальянских режиссеров

«Торжественное открытие состоится в большом зале киноцентра “Родина”. Уже в одиннадцатый раз на кинофестивале будет представлена самая обширная в России программа итальянских фильмов — около 20 картин: от лидеров бокс-офиса, победивших на крупных мировых фестивалях — Каннском, Венецианском, Римском, до картин независимых режиссеров, которые не доходят до проката; от документальных работ до сборников короткого метра», — говорится в сообщении.