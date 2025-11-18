88-летний Морган Фриман раскрыл, планирует ли уходить на пенсию

В недавнем интервью 88-летний Морган Фриман, представляя свой новый фильм «Иллюзия обмана 3», рассказал, что его «аппетит к профессии все еще не иссяк».
«Признаю, что запал немного угас. Но недостаточно, чтобы это имело серьезное значение», — признался легендарный актер.
В «Иллюзии обмана 3» Фриман вновь исполняет роль разоблачителя магии и иллюзий Таддеуса Брэдли. Артист стабильно продолжает работать и после 80 лет, сыграв уже более 15 ролей только с 2020 года. Как признался сам Морган в интервью, он уже несколько раз задумывался о выходе на пенсию, однако это были мимолетные мысли, которых, конечно, недостаточно для того, чтобы окончательно отказаться от актерства.
«Иногда мысль об уходе на пенсию пролетает мимо меня, но как только мой агент говорит, что есть работа, или кто-то сделал предложение, все возвращается к тому, что было вчера», — рассказал Фримен изданию.
Морган дебютировал на большом экране в фильме 1964 года «Ростовщик». За долгую карьеру актер сыграл около 150 ролей. Среди самых популярных картин с ним — «Семь», «Темный рыцарь» и «Побег из Шоушенка».
