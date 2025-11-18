88-летний Морган Фриман раскрыл, планирует ли уходить на пенсию

В «Иллюзии обмана 3» Фриман вновь исполняет роль разоблачителя магии и иллюзий Таддеуса Брэдли. Артист стабильно продолжает работать и после 80 лет, сыграв уже более 15 ролей только с 2020 года. Как признался сам Морган в интервью, он уже несколько раз задумывался о выходе на пенсию, однако это были мимолетные мысли, которых, конечно, недостаточно для того, чтобы окончательно отказаться от актерства.