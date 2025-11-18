Звезда «Молодежки» объяснил свое отсутствие в продолжении проекта

Актер Илья Коробко, сыгравший Михаила Пономарева в спортивном сериале «Молодежка», объяснил свое отсутствие в продолжении проекта. Его цитирует kp.ru.
По словам знаменитости, его звали сниматься в сериал «Молодежка. Новая смена», вышедший в 2024 году, но актер «не решился» вернуться в проект.
«Буду ли я в будущем? Время покажет!» — добавил он.
В ближайшее время артист появится в фильме «Авиатор» по книге Евгения Водолазкина. Картина о научных экспериментах и любви выйдет в широкий российский прокат 20 ноября.