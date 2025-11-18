Билли Боб Торнтон рассказал об отношениях с бывшей женой Анджелиной Джоли. Актер был вторым мужем голливудской звезды, с которым она развелась через три года после свадьбы.
В недавнем интервью 70-летний актер признался, что время, проведенное с актрисой, было лучшим в его жизни. Более того, звезда «Лэндмена» сообщил, что до сих пор близко общается с бывшей супругой.
«Мы с Анджелиной прекрасно провели время вместе. Это был один из лучших периодов в моей жизни. Мы с ней до сих пор остаемся очень близкими друзьями», — рассказал актер в интервью изданию Rolling Stone.
Торнтон вспомнил и историю, когда они оба носили в медальонах капли своей крови. Актер признался, что для них это было чем-то романтичным, а журналисты из этого сделали сенсацию и стали называть супругов вампирами.
«У каждого из нас был маленький медальон, в котором буквально была капля крови. Это романтичная маленькая идея и все. Но вскоре [в СМИ] мы стали вампирами. Мы [якобы] живем в подземелье, пьем кровь друг друга и все в этом роде», — рассказал Торнтон.
Он отметил, что их расставание произошло из-за разных взглядов на жизнь. Актеры развелись цивилизованно и без скандалов. Сама Джоли тоже положительно отзывалась о втором муже. Она говорила, что гордится тем, что Торнтон был ее супругом.
Напомним, Анджелина Джоли и Билли Боб Торнтон познакомились на съемках фильма «Управляя полетами» в 1998 году. Вскоре они начали встречаться. Ради Джоли Торнтон даже оставил свою возлюбленную Лару Дерн, с которой был тогда помолвлен.
В 2000 году актеры поженились, а спустя три года расстались. Через несколько лет звезда фильма «Мария» начала строить отношения с Брэдом Питтом. Ради нее он ушел от жены Дженнифер Энистон.
Джоли и Питт прожили вместе около десяти лет. За эти годы у них родилось трое биологических детей — дочери Шайло и Вивьен и сын Нокс. Также они взяли приемных детей: мальчиков Мэддокса и Пакса и девочку Захару. В 2016 году Джоли подала на развод с Питтом. Их расставание сопровождалось громкими скандалами.