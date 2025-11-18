Джоли и Питт прожили вместе около десяти лет. За эти годы у них родилось трое биологических детей — дочери Шайло и Вивьен и сын Нокс. Также они взяли приемных детей: мальчиков Мэддокса и Пакса и девочку Захару. В 2016 году Джоли подала на развод с Питтом. Их расставание сопровождалось громкими скандалами.