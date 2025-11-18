Умерший в 45 лет актер из «Лихих» Вячеслав Поляков был ранен на СВО

Вячеслав Поляков служил в Севастопольском театре Черноморского флота им. Б. Лавренева. Кроме того, с 2002 года он снимался в кино. В общей сложности Поляков появился в 37 проектах, последний был снят в 2022 году. Актер известен по ролям в сериалах «Лихие», «Диверсант», «Кремлевские курсанты», «Ищейка», «Великолепная пятерка» и других.