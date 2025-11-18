Умерший в 45 лет актер из «Лихих» Вячеслав Поляков был ранен на СВО

Актер Вячеслав Поляков, умерший в возрасте 45 лет от онкологии, получил в зоне СВО ранение, которое потом перетекло в рак. Об этом aif.ru сообщил его коллега Игорь Смирнов.
«Я знал, что Слава пошел на СВО, был ранен. Точно не помню, когда он ушел. Потом узнал, что его ранили и что он был на лечении. А рак возник вследствие ранения», — сказал Смирнов.
Поляков работал со Смирновым в Севастопольском театре Черноморского флота им. Б. Лавренева. Актера не стало 12 ноября, ему было 45 лет.
Полякова кремировали в Москве, его прах отправили в Севастополь для захоронения.
Вячеслав Поляков служил в Севастопольском театре Черноморского флота им. Б. Лавренева. Кроме того, с 2002 года он снимался в кино. В общей сложности Поляков появился в 37 проектах, последний был снят в 2022 году. Актер известен по ролям в сериалах «Лихие», «Диверсант», «Кремлевские курсанты», «Ищейка», «Великолепная пятерка» и других.