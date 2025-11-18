Тихон Жизневский представил киноверсию спектакля со своим участием

Посмотреть киноверсию спектакля «Воскресение» на больших экранах можно с 16 ноября во всех крупных киносетях («КАРО», «Формула Кино/Синема Парк», «Москино» и других). Кроме того, в разных городах России пройдут специальные показы: 18 ноября исполнители главных ролей Тихон Жизневский, Мария Лопатина и Ольга Белинская представят постановку в Санкт-Петербурге, а 19 ноября Тихон Жизневский и режиссер Никита Кобелев онлайн обсудят свою работу с новосибирскими зрителями. Также 6 декабря пройдет московский показ с театроведом Аленой Карась.