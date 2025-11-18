Тихон Жизневский представил киноверсию спектакля со своим участием

В московском кинотеатре «Октябрь» состоялась премьера киноверсии спектакля «Воскресение» Александринского театра. Этот показ открыл третий сезон проекта «Театр в кино», в рамках которого лучшие отечественные постановки можно увидеть на больших экранах в разных городах страны.
Спектакль по одноименному роману Льва Толстого представили директор Александринского театра Александр Малич, художественный руководитель и постановщик Никита Кобелев, продюсер Любовь Платонова, исполнитель главной мужской роли Тихон Жизневский и куратор проекта «Театра в кино» Екатерина Жутаутайте.
Обращаясь с приветственным словом к зрителям, звезда «Майора Грома» Тихон Жизневский не стал скрывать, что очень волнуется, ведь театральная роль на большом экране — «это своего рода творческий экзамен».
В свою очередь, Александр Малич отметил, что главное преимущество киноверсии спектакля заключается в крупных планах: «Во-первых, видны те нюансы, которые не разглядеть из театрального зала. Во-вторых, в который раз убеждаешься, какая в Александринском театре потрясающая труппа, какие классные актерские работы».
В рамках премьеры также прошло обсуждение спектакля с создателями и автограф-сессия Тихона Жизневского.
Посмотреть киноверсию спектакля «Воскресение» на больших экранах можно с 16 ноября во всех крупных киносетях («КАРО», «Формула Кино/Синема Парк», «Москино» и других). Кроме того, в разных городах России пройдут специальные показы: 18 ноября исполнители главных ролей Тихон Жизневский, Мария Лопатина и Ольга Белинская представят постановку в Санкт-Петербурге, а 19 ноября Тихон Жизневский и режиссер Никита Кобелев онлайн обсудят свою работу с новосибирскими зрителями. Также 6 декабря пройдет московский показ с театроведом Аленой Карась.