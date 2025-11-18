Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Видео с младшей дочерью Заворотнюк растрогало пользователей сети

Видео с дочерью Заворотнюк и Чернышева Милой появилось в сети

Редкое видео с дочерью актрисы Анастасии Заворотнюк и фигуриста Петра Чернышева Милой растрогало пользователей сети. На это обратил внимание Telegram-канал Super.ru.

Дочь Анастасии Заворотнюк Мила, фото: соцсети
Дочь Анастасии Заворотнюк Мила, фото: соцсети

На кадрах запечатлены занятия семилетней Милы в театральной студии. Девочка готовится к очередному представлению — она показывает актерский этюд, передавая отцу в руки «ежика».

Ранее дочь Заворотнюк и Чернышева отпраздновала седьмой день рождения. Родные устроили ребенку сюрприз дома с аниматорами и тортом. На видео девочка в окружении семьи и аниматоров задувает свечи на торте, после чего начинает играть музыка.