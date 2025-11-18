В кинодилогии Андреса Мускетти история Пеннивайза раскрывается через противостояние с «Клубом неудачников». Просыпаясь каждые 27 лет, он охотится на детей Дерри. Его пробуждение в 1988 году начинается с убийства Джорджи Денбро, младшего брата лидера «Клуба неудачников» Билла. Пеннивайз терроризирует каждого из ребят, принимая обличья их страхов, но в образе клоуна является всем. В первой части киноленты дети, объединившись, наносят ему первое серьезное поражение, раня и заставляя его впасть в спячку. Спустя 27 лет, во второй части кинодилогии, повзрослевшие герои возвращаются в Дерри, чтобы выполнить данное в детстве обещание и уничтожить Пеннивайза навсегда, что им в итоге и удается с помощью древнего ритуала.