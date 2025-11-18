Ричмонд
Пеннивайз: феномен главного антигероя хорроров

Оно — древнее зло, пришедшее из пустоты между мирами. Воплощение самого примитивного и всепоглощающего детского страха. Вспоминаем Пеннивайза, Танцующего клоуна, чье имя стало нарицательным для ужаса, прячущегося под маской смеха
Александра Горелая
Автор Кино Mail
Пеннивайз в фильме Оно
Пеннивайз в фильме «Оно»

Созданный гением Стивена Кинга, этот персонаж перешагнул границы книги и стал настоящей иконой хоррора, эволюционируя с каждой новой экранизацией. В статье детально разбираем феномен Пеннивайза, исследуем его сущность, историю и то, почему он навсегда поселился в наших кошмарах.

Кто такой Пеннивайз

Пеннивайз — главный антагонист романа Стивена Кинга «Оно» и его знаменитых экранизаций. По своей сути Оно — древнее космическое существо, чудовище, прибывшее на Землю в доисторические времена и обосновавшееся в подземных коллекторах города Дерри (штат Мэн). Его излюбленная и самая известная личина — образ клоуна по имени Пеннивайз. В этом обличье он заманивает детей, чьими страхами и плотью питается. Внешность клоуна обманчиво традиционна: яркий костюм (часто с помпонами-пуговицами), рыжий парик и выбеленное лицо. Однако его истинную сущность выдают жуткая ухмылка и три ряда бритвенно-острых зубов. Характер Пеннивайза — это смесь хищного инстинкта, садистского чувства юмора и космического высокомерия, заставляющего его считать людей не более чем игрушками.

Кто сыграл Пеннивайза

Тим Карри в роли Пеннивайза в в мини-сериале Оно
Тим Карри в роли Пеннивайза в в мини-сериале «Оно»

Танцующего клоуна воплотили на экране два выдающихся актера, каждый из которых внес свою уникальную лепту в образ ужасающего персонажа.

  • Тим Карри. Его исполнение роли Пеннивайза в мини-сериале «Оно» 1990 года стало культовым. Карри создал клоуна, который пугал не столько внешностью, сколько пронзительным истеричным взглядом и язвительным, почти театральным злорадством.

  • Билл Скарсгард. В дилогии 2017 и 2019 годов Скарсгард переосмыслил образ, сделав его более инопланетным и нечеловеческим. Его Пеннивайз — это клоун, который лишь носит маску человеческих эмоций, едва сдерживая древнюю хищную сущность, что скрывается под ней. Асимметричный взгляд и специфическая речь актера добавили персонажу новые, незабываемые черты. Этот же актер появился в сериале «Оно: Добро пожаловать в Дерри», премьера которого состоялась 26 октября 2025 года.

Билл Скарсгард в роли Пеннивайза в фильме Оно 2
Билл Скарсгард в роли Пеннивайза в фильме «Оно 2»

«Семья» Пеннивайза

Происхождение Пеннивайза окутано тайной, и понятие «семья» в человеческом представлении к нему неприменимо. Однако в расширенной вселенной Стивена Кинга у этого существа есть космологические «родственники», связывающие его с более масштабным противостоянием добра и зла.

Пеннивайз в фильме Оно
Пеннивайз в фильме «Оно»

Черепаха Матурин

В романе «Оно» упоминается, что Пеннивайз — брат черепахи Матурин. Это гигантское космическое существо, которое, согласно мифологии Кинга, является творцом нашей вселенной и олицетворением добра. Таким образом, их связь — не кровная, а скорее метафизическая, как двух противоположных сил мироздания.

Алый Король

Главный антагонист цикла «Темная Башня», Алый Король, повелевает мертвыми огнями — истинной формой Оно. Это позволяет предположить, что Пеннивайз может быть либо одним из проявлений, либо слугой этого высшего зла в мультивселенной Кинга.

Дандело

Персонаж из «Темной Башни», комик-убийца Дандело, очень похож на Пеннивайза способом питания (эмоции жертв) и способностью к трансформации. Стивен Кинг отмечал, что они могут принадлежать к одному и тому же виду, что делает Дандело потенциальным «родственником» или даже потомком чудовища из Дерри.

История Пеннивайза в фильме «Оно»

Пеннивайз в фильме Оно
Пеннивайз в фильме «Оно»

В кинодилогии Андреса Мускетти история Пеннивайза раскрывается через противостояние с «Клубом неудачников». Просыпаясь каждые 27 лет, он охотится на детей Дерри. Его пробуждение в 1988 году начинается с убийства Джорджи Денбро, младшего брата лидера «Клуба неудачников» Билла. Пеннивайз терроризирует каждого из ребят, принимая обличья их страхов, но в образе клоуна является всем. В первой части киноленты дети, объединившись, наносят ему первое серьезное поражение, раня и заставляя его впасть в спячку. Спустя 27 лет, во второй части кинодилогии, повзрослевшие герои возвращаются в Дерри, чтобы выполнить данное в детстве обещание и уничтожить Пеннивайза навсегда, что им в итоге и удается с помощью древнего ритуала.

Взаимоотношения с другими ключевыми героями

Для Пеннивайза люди — это лишь пища или объекты для жестоких игр. Его отношения с героями строятся на страхе, манипуляции и одержимости.

«Клуб неудачников»

Кадр из фильма Оно
Кадр из фильма «Оно»

Ребята из «Клуба неудачников» — единственные, кто смог оказать Пеннивайзу реальное сопротивление. Их детская вера в добро и дружба стали оружием против него. При виде детей Пеннивайз испытывает чувство голода, а еще болезненную одержимость, своего рода ущемленную гордость, заставляющую его целенаправленно охотиться на них и мстить им даже спустя десятилетия.

Билл Денбро

Джеймс Макэвой в роли Билла Денбро в фильме Оно 2
Джеймс Макэвой в роли Билла Денбро в фильме «Оно 2»

Будучи лидером группы и братом первой жертвы, Билл (Джейден Мартелл, Джеймс МакЭвой) становится для Пеннивайза главным врагом и вызовом. Их противостояние носит личный характер, и именно Билл наносит финальный удар в обеих битвах.

Беверли Марш

Джессика Честейн в роли Беверли Марш в фильме Оно 2
Джессика Честейн в роли Беверли Марш в фильме «Оно 2»

Ее бесстрашие при первой встрече (когда она не испугалась, а ударила его) вызывает у Пеннивайза не только ярость, но и некое подобие уважения или любопытства, что делает Беверли (София Лиллис, Джессика Честейн) особой мишенью.

За что зрители любят Пеннивайза

Пеннивайз в фильме Оно
Пеннивайз в фильме «Оно»

Несмотря на свою чудовищность, Пеннивайз стал одним из самых любимых персонажей в жанре ужасов.

  • Абсолютная иконография ужаса. Образ клоуна, превращенного в монстра, гениален и прост. Он играет на одном из самых распространенных страхов — боязни клоунов (коулрофобии).

  • Глубина мифологии. Природа древнего космического зла, связанного со вселенной «Темной Башни», придает персонажу невероятную масштабность и интеллектуальную привлекательность.

  • Творческий подход к убийствам. Пеннивайз не просто убивает, он создает персональные кошмары для каждой жертвы, что делает сцены с его участием непредсказуемыми и психологически напряженными.

  • Максимальная нечеловечность. В отличие от многих кинозлодеев у Пеннивайза нет ни капли человечности. Он чистое, первобытное зло, и это освобождает зрителя от необходимости искать ему оправдание.

  • Эстетика и харизма. Яркий контраст между веселым клоунским обличьем и жуткой сущностью создает незабываемый визуальный образ, а его фирменные фразы («Ты тоже полетишь!») давно ушли в народ.

Отрицательные черты Пеннивайза

Пеннивайз в фильме Оно
Пеннивайз в фильме «Оно»

Будучи воплощением абсолютного зла, Пеннивайз обладает рядом отталкивающих черт.

  • Беспредельная жестокость. Он получает садистское удовольствие от мучений и страха своих жертв, особенно детей.

  • Космический эгоизм и высокомерие. Он считает себя Пожирателем миров, а людей — низшей формой жизни, что делает его абсолютно безжалостным.

  • Манипулятивность. Пеннивайз мастерски играет на самых темных и потаенных страхах, ломая психику жертв еще до физической расправы над ними.

  • Обман и коварство. Его основная тактика — заманивать жертв под маской дружелюбия и безобидности, чтобы нанести удар в самый неожиданный момент.

  • Каннибализм. Питание человеческой плотью, особенно детской, является его основной биологической потребностью.

Интересные факты о Пеннивайзе

Пеннивайз в сериале Оно: Добро пожаловать в Дерри
Пеннивайз в сериале «Оно: Добро пожаловать в Дерри»

Образ персонажа таит в себе множество любопытных деталей.

  • По легенде, одним из прототипов Пеннивайза стал Джон Уэйн Гейси, который в образе клоуна Пого развлекал детей на праздниках, будучи серийным убийцей.

  • Стивен Кинг признавался, что создал Пеннивайза, задавшись вопросом: чего дети боятся больше всего на свете? Ответ был — клоунов.

  • Изначально Кинг планировал в качестве персонажа не клоуна, а тролля, живущего в канализации.

  • Пеннивайз тесно связан с циклом «Темная башня», а город Дерри считается одним из порталов, ведущих к Башне.

  • В книге Оно представляется как Роберт Грей.

  • В романе герои обнаруживают, что Оно — самка, откладывающая яйца, из-за этого ответ на вопрос о гендерной принадлежности персонажа остается загадкой.