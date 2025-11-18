21-летняя звезда «Ворониных» снялась в купальнике

Ричмонд
Актриса Мария Ильюхина опубликовала фото в купальнике
Звезда «Ворониных» Мария Ильюхина снялась в купальнике. Актриса позировала в черном монокини в сауне и опубликовала фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX. Она рассказала подписчикам, что посетила спа-комплекс перед своим днем рождения.

«Уже завтра знаменательный день для меня. Мне исполнится 22 года», — отметила артистка.

В конце ноября 2022 года Ильюхина вышла замуж за своего возлюбленного Алексея Шарова. Избранник знаменитости учится в одном из московских вузов на факультете госуправления и не связан со сферой шоу-бизнеса. За несколько недель до свадьбы актриса рассекретила свою беременность. Она опубликовала фото с округлившимся животом в соцсетях, а 12 марта 2023 года звезда «Ворониных» родила дочь. Позже артистка призналась, что назвала девочку Марией, и перестала скрывать ее лицо на снимках.

Знаменитость рассказывала в личном блоге, что похудела на 15 кг за месяц после родов. По словам Ильюхиной, она продолжает строго следить за питанием, не позволяет себе есть «запрещенку» и много гуляет, чтобы быть в форме.

Ранее Мария Ильюхина показала подросшую дочь.