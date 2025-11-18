21-летняя звезда «Ворониных» снялась в купальнике

В конце ноября 2022 года Ильюхина вышла замуж за своего возлюбленного Алексея Шарова. Избранник знаменитости учится в одном из московских вузов на факультете госуправления и не связан со сферой шоу-бизнеса. За несколько недель до свадьбы актриса рассекретила свою беременность. Она опубликовала фото с округлившимся животом в соцсетях, а 12 марта 2023 года звезда «Ворониных» родила дочь. Позже артистка призналась, что назвала девочку Марией, и перестала скрывать ее лицо на снимках.