Ярость картеля обрушивается на всех, а спецслужбы усиливают свое преследование. Каково же было изумление Сила, когда он выяснил, что за этими налетами стоит его сын-подросток Коди с друзьями. Используя секретные тактики и данные, подсмотренные у родителей, они бросают вызов настоящим преступникам. Теперь на кону не только миллионы, но и жизни самых близких людей.