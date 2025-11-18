Проект, сочетающий в себе элементы шпионского триллера и семейной драмы, обещает стать одним из самых ярких релизов этой осени. Имея мощный актерский состав и режиссера Майкла Дауса, картина предлагает свежий взгляд на жанр. В статье рассказываем, когда выйдет фильм «Джекпот», кто участвовал в его создании и чего ждать от ленты.
Когда выйдет фильм «Джекпот»
Создатели фильма подготовили практически синхронный выход картины для зрителей по всему миру. Мировая премьера состоится 14 ноября 2025 года. В России фильм выйдет всего на несколько дней позже — 20 ноября 2025 года.
Лента имеет возрастное ограничение 16+ и рейтинг R (показ до 17 лет только в присутствии взрослого) по системе рейтингов Американской киноассоциации (Motion Picture Association of America, MPAA).
Где и как проходили съемки фильма «Джекпот»
Съемочный процесс картины проходил в США, в городе Альбукерке (штат Нью-Мексико) и его окрестностях. Эта локация известна своей кинематографичностью и часто используется для создания фильмов и сериалов с напряженной атмосферой.
Кто снимается в фильме «Джекпот»
Во главе актерского состава стоит звезда «Дюны» и «Стражей Галактики» Дэйв Батиста. Он играет Рэя Сила, опытного суперагента, который пытается совмещать опасную работу с воспитанием сына-подростка.
К нему присоединились:
Джек Чемпион («Аватар: Путь воды») в роли Коди, сына главного героя, который и затевает опасную игру с картелем;
Бобби Каннавале и Тони Далтон, которые, судя по всему, сыграют либо коллег, либо противников Сила;
София Лиллис («Оно», «Острые предметы») в одной из ключевых ролей.
О чем будет фильм «Джекпот»
Агент УБН Рэй Сил ведет изнурительную войну с мексиканским наркокартелем. Но его привычный мир рушится дважды. Сначала его личность раскрывается, и жизнь его команды и семьи оказывается под угрозой. А затем на арене появляется новая, непредсказуемая сила: неизвестные грабители начинают дерзко отбирать миллионы у самого картеля и раздавать их бедным, как современные Робин Гуды.
Ярость картеля обрушивается на всех, а спецслужбы усиливают свое преследование. Каково же было изумление Сила, когда он выяснил, что за этими налетами стоит его сын-подросток Коди с друзьями. Используя секретные тактики и данные, подсмотренные у родителей, они бросают вызов настоящим преступникам. Теперь на кону не только миллионы, но и жизни самых близких людей.
Интересные факты о фильме «Джекпот»
За кадром этой истории скрывается несколько примечательных деталей, которые делают проект еще интереснее.
Дэйв Батиста не только исполнил главную роль, но и выступил одним из продюсеров фильма.
Для Джека Чемпиона это вторая совместная работа с Батистой после фантастического блокбастера «Дюна», где актер появился в эпизодической роли.
Кажется неожиданным, что режиссером боевика стал Майкл Даус, известный по таким комедийным проектам, как «Мужчина ищет женщину» и «Кофе и Карим». Так что в «Джекпоте» зрителя будет ждать не только экшен, но и остроумные диалоги и человеческая драма.
По словам Джека Чемпиона, именно нестандартная идея о подростках, грабящих картель, сразу привлекла его в этом проекте. Актер также отметил, что его персонаж во многом похож на него самого своей преданностью друзьям.