Асмус показала пресс на животе и пожаловалась на лишние кг: «Питаюсь воздухом»

Актриса призналась, что на ней не сходятся брюки

Кристина Асмус пожаловалась на лишние килограммы. Актриса призналась, что не смогла застегнуть молнию на брюках. Звезда фильма «Письмо Деду Морозу» заявила, что делает все для того, чтобы быть в хорошей форме.

Кристина Асмус, фото: соцсети
«Я питаюсь раз в неделю воздухом и хожу в зал по 19 раз в неделю. Также молния на моих брюках...» – пожаловалась 37-летняя актриса.

На фото Асмус позировала в топе и показала свой рельефный пресс. Недавно звезда призналась, что восстановила тренировки в спортзале.

Кристина Асмус, фото: соцсети
«Недавно я начала свою фитнес-карьеру — я позвонила в зал. С удивлением обнаружила, что надо пахать, а не пару раз появиться, чтобы жирок выпроводить. В общем, товарищи зожники, физкультурники и все усердные — жму руку. На зал подсаживаешься, конечно, но это прям непростая затея», — рассказала артистка.

Она отмечала, что активно занимается в зале и ждет, когда на животе появятся кубики. При этом знаменитость подчеркнула, что около 20 лет не занималась спортом, а только иногда сидела на диетах. Однако сейчас, по ее словам, одними диетами не обойтись. 

«Годы идут, “не поужинал — похудел” уже не работает, у жирка вообще совести нет, возмужала до абонемента. В общем, два месяца не вылезаю из зала, но кубики пока недоступны. Как появятся, будут знаки», — говорила звезда. 

Ранее Кристина Асмус рассказала о своих порезах и ссадинах на съемках «Холопа 3». 