Асмус показала пресс на животе и пожаловалась на лишние кг: «Питаюсь воздухом»

Кристина Асмус пожаловалась на лишние килограммы. Актриса призналась, что не смогла застегнуть молнию на брюках. Звезда фильма «Письмо Деду Морозу» заявила, что делает все для того, чтобы быть в хорошей форме.
«Я питаюсь раз в неделю воздухом и хожу в зал по 19 раз в неделю. Также молния на моих брюках...» – пожаловалась 37-летняя актриса.
На фото Асмус позировала в топе и показала свой рельефный пресс. Недавно звезда призналась, что восстановила тренировки в спортзале.
«Недавно я начала свою фитнес-карьеру — я позвонила в зал. С удивлением обнаружила, что надо пахать, а не пару раз появиться, чтобы жирок выпроводить. В общем, товарищи зожники, физкультурники и все усердные — жму руку. На зал подсаживаешься, конечно, но это прям непростая затея», — рассказала артистка.
Она отмечала, что активно занимается в зале и ждет, когда на животе появятся кубики. При этом знаменитость подчеркнула, что около 20 лет не занималась спортом, а только иногда сидела на диетах. Однако сейчас, по ее словам, одними диетами не обойтись.
«Годы идут, “не поужинал — похудел” уже не работает, у жирка вообще совести нет, возмужала до абонемента. В общем, два месяца не вылезаю из зала, но кубики пока недоступны. Как появятся, будут знаки», — говорила звезда.
