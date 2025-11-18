У Павла Деревянко могут отобрать бизнес после ареста счетов

На организацию, по документам занимающуюся разработкой компьютерного ПО, заведены 15 исполнительных производств. Канал добавляет, что с лета 2024 года компания не подает декларации и не платит налоги, а приставы в ее отношении закрыли дело по 27 штрафам ГИБДД, поскольку должника не нашли.