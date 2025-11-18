Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Могила Светланы Светличной выглядит заброшенной спустя год после смерти актрисы

Актрисы не стало 16 ноября 2024 года в возрасте 84 лет
Светлана Светличная
Светлана СветличнаяИсточник: Legion-Media.ru

Могила Светланы Светличной «выглядит довольно грустно» спустя год после кончины актрисы. Об этом сообщает aif.ru.

Корреспонденты отмечают, что венок на кресте уже давно потерял свою форму и цвет. Свежие еловые ветки уложены на могиле, но живых цветов почти нет. Лишь небольшая кучка искусственных цветов украшает место, а в упавшей вазе можно увидеть увядшие бутоны.

В беседе с корреспондентом aif.ru сотрудники кладбища признались, что ни разу не видели посетителей у этой могилы.

«Видимо, ушедшая звезда навсегда останется одинокой: и при жизни от нее отрекались самые близкие люди, и после кончины она никому не нужна», — резюмирует издание.

Актрисы не стало 16 ноября в возрасте 84 лет из-за сердечно-сосудистой недостаточности на фоне онкологического заболевания — рака ротоглотки. У актрисы также было новообразование в лобной доле мозга, а из-за болезни Альцгеймера — проблемы с речью и мышлением, памятью.

Ранее внучка Светличной рассказала о здоровье актрисы в последние годы ее жизни.