Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Эдди Мерфи раскрыл, какова его «суперсила» как отца 10 детей

Артист рассказал, что старается много времени проводить с детьми
Эдди Мерфи с семьей, фото: соцсети
Эдди Мерфи с семьей, фото: соцсети

64-летний Эдди Мерфи рассказал о своей главной сильной стороне как отца 10 детей.

«Моя суперсила в том, что я всегда, всегда рядом», — отметил он на премьере фильма «Быть Эдди» в Лос-Анджелесе. «Если в любое время суток спросить кого-нибудь из моих детей: “Где сейчас твой папа?”, они могут взглянуть на часы и буквально сказать, в какой части дома я нахожусь. Папа всегда рядом и всегда был рядом», — продолжил он.

Эди Мерфи является отцом 10 детей. Его первенец, сын Эрик Мерфи, родился в 1989 году от его тогдашней девушки Полетт Макнили. Также у него есть пятеро детей от бывшей жены, Николь Митчелл: Бриа, Майлз, Шейн, Зола и Белла. Еще двоих детей ему родили экс-участница Spice Girls Мелани «Мел Би» Браун и Тамара Худ — Энджел и Кристиан соответственно. Дети Иззи и Макс появились на свет от жены Пейдж Батчер.

Недавно Мерфи рассказывал о реакции окружающих, когда он упоминает о том, сколько у него детей.

«Мужчины смотрят на меня так, словно думают: “Он сумасшедший”. А женщины, кажется, даже находят в этом что-то привлекательное», — признавался легендарный комедийный актер.

Ранее Эдди Мерфи и Мартин Лоуренс породнились после свадьбы детей.