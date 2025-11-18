Эдди Мерфи раскрыл, какова его «суперсила» как отца 10 детей

64-летний Эдди Мерфи рассказал о своей главной сильной стороне как отца 10 детей.
«Моя суперсила в том, что я всегда, всегда рядом», — отметил он на премьере фильма «Быть Эдди» в Лос-Анджелесе. «Если в любое время суток спросить кого-нибудь из моих детей: “Где сейчас твой папа?”, они могут взглянуть на часы и буквально сказать, в какой части дома я нахожусь. Папа всегда рядом и всегда был рядом», — продолжил он.
Эди Мерфи является отцом 10 детей. Его первенец, сын Эрик Мерфи, родился в 1989 году от его тогдашней девушки Полетт Макнили. Также у него есть пятеро детей от бывшей жены, Николь Митчелл: Бриа, Майлз, Шейн, Зола и Белла. Еще двоих детей ему родили экс-участница Spice Girls Мелани «Мел Би» Браун и Тамара Худ — Энджел и Кристиан соответственно. Дети Иззи и Макс появились на свет от жены Пейдж Батчер.
Недавно Мерфи рассказывал о реакции окружающих, когда он упоминает о том, сколько у него детей.
«Мужчины смотрят на меня так, словно думают: “Он сумасшедший”. А женщины, кажется, даже находят в этом что-то привлекательное», — признавался легендарный комедийный актер.
Ранее Эдди Мерфи и Мартин Лоуренс породнились после свадьбы детей.