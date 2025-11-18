Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Ирина Безрукова снялась обнаженной в купели

Актриса Ирина Безрукова поделилась кадрами со съемки в купели
Ирина Безрукова снялась обнаженной в купели
Ирина Безрукова снялась обнаженной в купелиИсточник: www_gazeta_ru

Актриса Ирина Безрукова снялась обнаженной в купели. Звезда приняла горячую ванну на свежем воздухе и поделилась кадрами в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX. Она установила бочку с подогревом на территории своего загородного дома.

«Горячая купель и морозный свежий воздух… Время для себя», — отметила артистка.

Знаменитость рассказывала в личном блоге, как поддерживает себя в форме. Артистка отмечала, что опытным путем выработала правила, которые старается не нарушать, несмотря на гастроли. Актриса отказалась от «вредной еды» — консервантов, сахара, жареного — а также стала пить много воды, исключив газировки. Безрукова делает лимфодренажный массаж, обертывания и другие спа-процедуры, а также следит за гигиеной сна, стараясь высыпаться. По словам знаменитости, с возрастом она осознала и важность отдыха, поэтому научилась прислушиваться к «сигналам» организма и вовремя расслабляться.

Ранее Ирина Безрукова высказалась о романах с коллегами.