Прах актера из «Лихих» Вячеслава Полякова отправили из Москвы в Севастополь

Актер умер в возрасте 45 лет 12 ноября
Вячеслав Поляков в фильме «Хороший день»
Вячеслав Поляков в фильме «Хороший день»

Умершего от рака в возрасте 45 лет актера Вячеслава Полякова, известного по ролям в сериалах «Лихие», «Кремлевские курсанты», «Диверсант» и других, кремировали в Москве. Об этом aif.ru сообщил его друг Андрей Терещенко.

«Его кремировали в Москве. Прах только вчера повезли в Севастополь», — сообщил Терещенко.

По его словам, прах планируется захоронить в Севастополе, когда именно — пока неизвестно.

Вячеслав Поляков скончался 12 ноября. Он боролся с онкологией.

Поляков служил в Севастопольском театре Черноморского флота им. Б. Лавренева. Кроме того, с 2002 года он снимался в кино. В общей сложности Поляков появился в 37 проектах, последний был снят в 2022 году. Актер известен по ролям в сериалах «Диверсант», «Кремлевские курсанты», «Ищейка», «Великолепная пятерка» и других.