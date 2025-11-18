Прах актера из «Лихих» Вячеслава Полякова отправили из Москвы в Севастополь

Умершего от рака в возрасте 45 лет актера Вячеслава Полякова, известного по ролям в сериалах «Лихие», «Кремлевские курсанты», «Диверсант» и других, кремировали в Москве. Об этом aif.ru сообщил его друг Андрей Терещенко.
«Его кремировали в Москве. Прах только вчера повезли в Севастополь», — сообщил Терещенко.
По его словам, прах планируется захоронить в Севастополе, когда именно — пока неизвестно.
Вячеслав Поляков скончался 12 ноября. Он боролся с онкологией.
Поляков служил в Севастопольском театре Черноморского флота им. Б. Лавренева. Кроме того, с 2002 года он снимался в кино. В общей сложности Поляков появился в 37 проектах, последний был снят в 2022 году. Актер известен по ролям в сериалах «Диверсант», «Кремлевские курсанты», «Ищейка», «Великолепная пятерка» и других.