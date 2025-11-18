Александра Бортич отправилась в рабочую экспедицию в Кению. Компанию в поездке ей составили пятилетний сын Александр и возлюбленный Давид Сократян.
В личном блоге звезда сериала «Между нами химия» показала, как провела с наследником день на сафари. 31-летняя Бортич разместила кадры с живописными видами Африки, слонами, зебрами, фламинго, страусами, мартышками и другими животными.
«Я работала, руки не доходили. Первым делом показываю вам сафари день. Огромных усилий стоило не прикреплять песню из “Короля льва”. Африка прекрасна!» — написала актриса.
До этого Бортич показала себя в различных купальниках на берегу Индийского океана. Также она поделилась личным видео, на котором был запечатлен момент поцелуя с ее избранником.
О том, что у Бортич появился новый возлюбленный, стало известно в феврале 2025 года. Тогда она опубликовала фото, на котором показала, как избранник держит ее за руку.
Александра дважды была замужем. Ее первым супругом стал музыкант Вячеслав Воронцов. С ним она прожила два года.
Вторым мужем актрисы был предприниматель Евгений Савельев. В 2020 году у пары родился сын Александр. В 2023-м артистка сообщила о расставании с супругом.
