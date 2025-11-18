Анна Чиповская сравнила «Идиота» с трудами Льва Толстого

Она подчеркнула, что Волков в каком-то смысле открыл ей эту героиню заново. Для самой Чиповской привлекательность Настасьи Филипповны заключается не столько в ее красоте, сколько в своеобразном внутреннем устройстве. Актриса считает, что сила персонажа проявляется в ее бесстрашии и в том, что героиня будто бы живет на грани, не испытывая страха перед смертью. Такое сочетание, по ее мнению, притягивает людей именно из-за ощущения опасности.