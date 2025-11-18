Анна Чиповская сравнила «Идиота» с трудами Льва Толстого

Актриса Анна Чиповская, исполнившая роль Настасьи Филипповны в современной постановке романа Федора Достоевского «Идиот», в беседе с Пятым каналом сравнила произведение писателя с работами Льва Толстого. Она отметила, что всегда ощущала себя ближе к творчеству Толстого и никогда всерьез не задумывалась о воплощении образа героини «Идиота».
Знаменитость рассказала, что не рассматривала Настасью Филипповну даже как возможную «роль мечты» и не упоминала ее в интервью, поскольку не думала о персонаже вплоть до предложения режиссера Сергея Волкова. По признанию актрисы, приглашение стать частью нового проекта стало для нее настоящим сюрпризом.
Она подчеркнула, что Волков в каком-то смысле открыл ей эту героиню заново. Для самой Чиповской привлекательность Настасьи Филипповны заключается не столько в ее красоте, сколько в своеобразном внутреннем устройстве. Актриса считает, что сила персонажа проявляется в ее бесстрашии и в том, что героиня будто бы живет на грани, не испытывая страха перед смертью. Такое сочетание, по ее мнению, притягивает людей именно из-за ощущения опасности.
Звезда отметила, что образ женщины, в которую влюбляются по одному лишь портрету, остается загадочным. Однако сама актриса убеждена, что дело не во внешности: гораздо важнее ее разрушительная энергия, которая действует на окружающих почти как зависимость — опасная, но притягательная.
