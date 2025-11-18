Россияне назвали лучших актеров и актрис 2025 года

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Россияне назвали Сергея Безрукова и Сергея Бурунова актерами года в России, третье место разделили Юра Борисов и Александр Петров. Об этом свидетельствуют результаты опроса аналитического центра ВЦИОМ, опубликованные на сайте организации.
«Константин Хабенский, некогда лидировавший в народном рейтинге, несколько утратил свои позиции. Если в 2023 году ему буквально “дышали в спину” коллеги по цеху Сергей Безруков и Владимир Машков, а в 2024 году пьедестал зрительского почета с ним разделил Сергей Бурунов, то в 2025 году в лидеры вырвался Сергей Безруков (15% от давших содержательный ответ, +6 п.п. за год), оказавшись плечом к плечу со звездой комедийных проектов Сергеем Буруновым (14%)», — говорится в сообщении.
Хабенский оказался лишь шестой в списке зрительских симпатий (7%). Прорывом этого года социологи назвали Юру Борисова: успешный дебют в Голливуде и съемки в таких российских проектах, как «Пророк. История Александра Пушкина», «Хроники русской революции», обеспечили рост его популярности среди российских зрителей (10% против 1−3% в 2022—2024 годы). Третье место в рейтинге с Борисовым разделил Александр Петров — каждый 10-й опрошенный также назвал его актером года.
Лучшими актрисами 2025 года респонденты назвали Марию Аронову, Светлану Ходченкову и Анну Пересильд (по 7%). Два года назад, в 2023 году, звание лучшей актрисы принадлежало ее маме — Юлии Пересильд. Елизавета Боярская набирает в текущем замере 5%, Екатерина Климова, Екатерина Гусева, Марина Александрова, Настасья Самбурская и Анна Ковальчук — по 4%. Наряду с современными актрисами россияне выделили в любимцы народную артистку СССР Алису Фрейндлих, известную по картинам «Служебный роман», «Сталкер», «Д’Артаньян и три мушкетера» и другипе.
Лучшей российской картиной стал «Август» (20%). В народный рейтинг также попали «Чебурашка» (6%), «Алиса в стране чудес» (4%), «Волшебник изумрудного города» (3%), «Горыныч» (2%), «Мастер и Маргарита» (2%). Лучшим сериалом, по мнению опрошенных, стал «След» (8%).
Опрос проводился 31 октября, в нем приняли участие 1 600 человек в возрасте от 18 лет.