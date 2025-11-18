Россияне назвали лучших актеров и актрис 2025 года

«Константин Хабенский, некогда лидировавший в народном рейтинге, несколько утратил свои позиции. Если в 2023 году ему буквально “дышали в спину” коллеги по цеху Сергей Безруков и Владимир Машков, а в 2024 году пьедестал зрительского почета с ним разделил Сергей Бурунов, то в 2025 году в лидеры вырвался Сергей Безруков (15% от давших содержательный ответ, +6 п.п. за год), оказавшись плечом к плечу со звездой комедийных проектов Сергеем Буруновым (14%)», — говорится в сообщении.