МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Детективный сериал «Тайны следствия» вошел в «Книгу рекордов России» как самый продолжительный в телевизионном эфире — он идет уже более 20 лет, сообщили РИА Новости в пресс-службе телеканала «Россия».
«На телеканале проект идет 20 лет, 11 месяцев и 8 дней, что в совокупности составляет 7 648 дней. Почетный сертификат “Книги рекордов России” получила исполнительница главной роли Анна Ковальчук», — уточнили в пресс-службе.
«Я хорошо помню, с чего все начиналось, как проходили пробы, как меня утвердили на какие-то пилотные серии, которые, возможно, никому никогда не понадобятся. Моя героиня тогда была одинокой, неуверенной в себе женщиной в холодном городе. Сейчас, мне кажется, Мария Сергеевна утвердилась в том, что справедливость торжествует и что вокруг есть люди, на которых можно положиться. Ну, а со всеми нами — зрители, которые нас поддерживают», — отметила Ковальчук.
По словам Станислава Коненко, основателя и главного редактора «Книги рекордов России», в этой номинации — это первый и пока единственный рекорд.
«Визитной карточной “Тайн следствия”, конечно, является главная героиня: влюбившись в нее давным-давно, зрители до сих пор следят за тем, куда заведет ее судьба, в какие ситуации она попадает и как из них выйдет, им интересно, они смотрят, удивляются», — добавил он.
Главные роли в проекте исполняют Анна Ковальчук, Вячеслав Захаров, Игорь Николаев, Александр Новиков, Алексей Комашко, Ольга Павловец, Андрей Шарков, Сергей Юшкевич, Злата Ковальчук, Дмитрий Миллер и другие. Режиссер — Максим Демченко.
Премьерные серии юбилейного 25-го сезона детективного сериала «Тайны следствия» уже доступны на медиаплатформе «Смотрим», телепремьера запланирована в эфире канала «Россия».