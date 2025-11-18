Актер из сериалов «Лихие» и «Диверсант» Вячеслав Поляков умер в 45 лет

В возрасте 45 лет ушел из жизни российский актер Вячеслав Поляков, известный по ролям в сериалах «Лихие», «Диверсант» и другим, сообщил aif.ru его друг Андрей Терещенко.
«К сожалению, так и есть, Слава умер», — подтвердил он.
Вячеслав Поляков родился 6 апреля 1980 года. Он окончил Черноморский филиал РАТИ-ГИТИС, служил в Севастопольском театре Черноморского флота им. Б. Лавренева.
В роли актера Поляков дебютировал на экране в 2002 году в проекте «Мужская работа». В общей сложности за свою актерскую карьеру сыграл в 37 фильмах и сериалах, наиболее известные из них — «Диверсант», «Кремлевские курсанты», «Ищейка», «Великолепная пятерка».
Поляков умер 12 ноября. Об этом стало известно спустя почти неделю.