Актер из сериалов «Лихие» и «Диверсант» Вячеслав Поляков умер в 45 лет

В роли актера Поляков дебютировал на экране в 2002 году в проекте «Мужская работа». В общей сложности за свою актерскую карьеру сыграл в 37 фильмах и сериалах, наиболее известные из них — «Диверсант», «Кремлевские курсанты», «Ищейка», «Великолепная пятерка».