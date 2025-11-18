Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Актер из сериалов «Лихие» и «Диверсант» Вячеслав Поляков умер в 45 лет

Актер Вячеслав Поляков ушел из жизни в 45 лет из-за онкологии
Вячеслав Поляков в фильме «Хороший день»
Вячеслав Поляков в фильме «Хороший день»

В возрасте 45 лет ушел из жизни российский актер Вячеслав Поляков, известный по ролям в сериалах «Лихие», «Диверсант» и другим, сообщил aif.ru его друг Андрей Терещенко.

«К сожалению, так и есть, Слава умер», — подтвердил он.

Вячеслав Поляков родился 6 апреля 1980 года. Он окончил Черноморский филиал РАТИ-ГИТИС, служил в Севастопольском театре Черноморского флота им. Б. Лавренева.

В роли актера Поляков дебютировал на экране в 2002 году в проекте «Мужская работа». В общей сложности за свою актерскую карьеру сыграл в 37 фильмах и сериалах, наиболее известные из них — «Диверсант», «Кремлевские курсанты», «Ищейка», «Великолепная пятерка».

Поляков умер 12 ноября. Об этом стало известно спустя почти неделю.