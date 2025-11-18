Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

СМИ: дочь Пересильд зарабатывает вдвое больше своей матери-актрисы

«Вокруг ТВ»: актриса Анна Пересильд вдвое обошла по заработкам свою мать Юлию
Юлия Пересильд с дочерью Анной
Юлия Пересильд с дочерью АннойИсточник: Алексей Молчановский

Старшая дочь Юлии Пересильд и режиссера Алексея Учителя, Анна Пересильд, зарабатывает в кино вдвое больше знаменитой матери. Об этом сообщает издание «Вокруг ТВ».

По информации СМИ, юная актриса получила более 2 млн рублей за роль в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте», а рекламный пост в ее социальных сетях сейчас стоит 420 тыс. рублей.

«Даже Филипп Киркоров, известный своей любовью к ярким и запоминающимся образам, признает, что 16-летняя актриса является “очень дорогой”», — подчеркивает издание.

«Вокруг ТВ» также напоминает, что родной отец Анны — режиссер Алексей Учитель — «вставал в очередь», чтобы договориться о совместной работе с дочерью. Кроме того, родитель выражал опасения, что девочке «снесет башку» на фоне успеха.

Однако сама Пересильд-младшая уверяла в обратном своих поклонников: она говорила, что заметно повзрослела за последнее время — научилась готовить, стала убирать за собой, и в целом стала чувствовать себя гораздо более самостоятельной.

Ранее Анна Пересильд спела перед полным стадионом на концерте Вани Дмитриенко.