СМИ: дочь Пересильд зарабатывает вдвое больше своей матери-актрисы

Старшая дочь Юлии Пересильд и режиссера Алексея Учителя, Анна Пересильд, зарабатывает в кино вдвое больше знаменитой матери. Об этом сообщает издание «Вокруг ТВ».
По информации СМИ, юная актриса получила более 2 млн рублей за роль в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте», а рекламный пост в ее социальных сетях сейчас стоит 420 тыс. рублей.
«Даже Филипп Киркоров, известный своей любовью к ярким и запоминающимся образам, признает, что 16-летняя актриса является “очень дорогой”», — подчеркивает издание.
«Вокруг ТВ» также напоминает, что родной отец Анны — режиссер Алексей Учитель — «вставал в очередь», чтобы договориться о совместной работе с дочерью. Кроме того, родитель выражал опасения, что девочке «снесет башку» на фоне успеха.
Однако сама Пересильд-младшая уверяла в обратном своих поклонников: она говорила, что заметно повзрослела за последнее время — научилась готовить, стала убирать за собой, и в целом стала чувствовать себя гораздо более самостоятельной.
Ранее Анна Пересильд спела перед полным стадионом на концерте Вани Дмитриенко.