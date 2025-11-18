Ричмонд
С Юлия Гусмана взыскали долг за коммуналку

Суд в Москве взыскал с Юлия Гусмана 4 тысячи рублей долга за коммуналку
Юлий Гусман
Юлий ГусманИсточник: Legion-Media.ru

МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Фонд капитального ремонта Москвы через суд взыскал задолженность за коммунальные платежи с телеведущего и режиссера Юлия Гусмана, следует из судебных материалов в распоряжении РИА Новости.

«Заявление о взыскании платы за жилую площадь и коммунальные платежи, тепло и электроэнергию удовлетворено», — указано в материалах.

Ранее в Telegram-канале столичных судов общей юрисдикции сообщалось, что Фонд капитального ремонта города Москвы просил взыскать с Гусмана 4122 рубля.