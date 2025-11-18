С Юлия Гусмана взыскали долг за коммуналку

МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Фонд капитального ремонта Москвы через суд взыскал задолженность за коммунальные платежи с телеведущего и режиссера Юлия Гусмана, следует из судебных материалов в распоряжении РИА Новости.
«Заявление о взыскании платы за жилую площадь и коммунальные платежи, тепло и электроэнергию удовлетворено», — указано в материалах.
Ранее в Telegram-канале столичных судов общей юрисдикции сообщалось, что Фонд капитального ремонта города Москвы просил взыскать с Гусмана 4122 рубля.