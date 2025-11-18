Ричмонд
Кустурица заявил об идее снять фильм о событиях СВО

Режиссер считает наиболее интересной темой эпизод, связанный с действиями ВС РФ при освобождении Курской области
Эмир Кустурица
Эмир КустурицаИсточник: Legion-Media.ru

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Сербский сценарист и режиссер Эмир Кустурица сообщил, что рассматривает возможность снять фильм о событиях специальной военной операции (СВО). Как рассказал режиссер ТАСС, наиболее интересной темой он считает эпизод, связанный с действиями российских военных при освобождении Курской области.

«Есть такая идея. Одна из самых лучших идей, которая получилась бы, — это [рассказать про трубопровод], через который они (российские бойцы — прим. ТАСС) освободили город», — сказал режиссер. Кустурица добавил, что, по его мнению, такой сюжет стал бы наиболее выразительным рассказом о произошедших событиях.

«Я думаю, что это [был бы] самый лучший рассказ о том, что там случилось. И символически, и на уровне военной стратегии, которая [была реализована в ходе операции]», — заключил он.

11 марта 2025 года стало известно об операции российских штурмовиков в Судже Курской области, в ходе которой бойцы сводного штурмового отряда численностью более 600 человек преодолели по трубе газотранспортной системы расстояние около 15 км и внезапно для противника вышли в глубине его боевых порядков. Завязав активные бои в тылу противника, российские бойцы обеспечили прорыв обороны наступающими российскими войсками с встречных направлений.