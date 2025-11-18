В КНР заявили о необходимости укреплять связи в кинематографе с Россией

«Китай и Россия должны продолжить расширять сферу гуманитарных контактов, укреплять сотрудничество в таких областях, как культура, образование и кинематограф», — приводит агентство Xinhua слова Ли Цяна, который 17 ноября в Москве провел встречу с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным.