В КНР заявили о необходимости укреплять связи в кинематографе с Россией

Так Пекин и Москва смогут «придать китайско-российским отношениям еще больше человеческого тепла», отметил премьер Госсовета Ли Цян
Домашний кинотеатр
Домашний кинотеатрИсточник: Unsplash

ПЕКИН, 18 ноября. /ТАСС/. Китай и РФ должны углублять сотрудничество в области кинематографа, в сфере культуры и образования. Об этом заявил премьер Госсовета КНР Ли Цян.

«Китай и Россия должны продолжить расширять сферу гуманитарных контактов, укреплять сотрудничество в таких областях, как культура, образование и кинематограф», — приводит агентство Xinhua слова Ли Цяна, который 17 ноября в Москве провел встречу с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным.

Как подчеркнул китайский премьер, тем самым Пекин и Москва смогут «придать китайско-российским отношениям еще больше человеческого тепла».