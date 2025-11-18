Новый образ 63-летней Деми Мур описали словами «скелет с имплантами»

63-летняя знаменитость вышла в свет в кружевном платье, расшитом аппликациями в виде цветков из драгоценных камней. Корсетный лиф изделия без бретелей подчеркивал фигуру звезды. Образ дополнили бежевые босоножки, удлиненные серьги и браслет.
Пользователи сети раскритиковали внешний вид Мур в комментариях под материалом.
«Деми выглядит ужасно», «Скелет с имплантатами. Выглядит очень плохо», «Кажется, у нее на лице что-то висит. Ужас!», «Кости и воздушные шары», — заявили они.
Ранее в ноябре Деми Мур отметила 63-летие в прозрачном платье. Знаменитость появилась на премьере второго сезона сериала «Лэндмен» в кружевном кастомном платье модного дома Gucci.