Зато его младший брат сумел сделать то, чего Маколею не удалось: Киран получил признание как взрослый актер. Роль Романа Роя в «Наследниках» принесла ему номинации на «Эмми» и «Золотой глобус», а критики называют его одним из самых талантливых актеров поколения. Он не просто догнал брата, он построил совсем другую, гораздо более устойчивую карьеру. А в этом году Киран Калкин еще и стал обладателем премии «Оскар».