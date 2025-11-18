Ричмонд
Когда младшие обгоняют: актеры, которые превзошли старших братьев и сестер

В истории кино немало примеров, когда в тени талантливых старших родственников вырастали будущие звезды
Евгения Башинская
Автор Кино Mail
Джулия Робертс
Джулия РобертсИсточник: Legion-Media.ru

Иногда путь к славе начинается не с привилегий, а с тени. Многие актеры вошли в профессию позднее своих старших братьев и сестер, но в итоге стали намного известнее, успешнее и влиятельнее. Такие истории особенно интересны: они показывают, как младшие дети в семье неожиданно становятся главными звездами. Рассказываем про актеров и актрис, которые не просто догнали, а уверенно перегнали своих старших родственников.

Джулия Робертс 

Эрик и Джулия Робертс
Эрик и Джулия РобертсИсточник: Legion-Media

Эрик Робертс стал известным гораздо раньше своей сестры: в 80-х он получил номинации на «Оскар» и «Золотой глобус», играл в престижных драмах и считался молодым дарованием Голливуда. Логично было бы предположить, что именно он станет главным актером в семье.

В конце 80-х в индустрию вошла Джулия Робертс — и все изменилось. После «Красотки» и «Эрин Брокович» ее имя стало известно всему миру, она получила премию «Оскар» и была признана актрисой, определившей целую эпоху романтического кино. Сегодня ее знают даже те, кто никогда не смотрел фильмы с ее участием, а Эрик признает, что ее слава многократно превзошла его собственную.

Марк Уолберг 

Марк Уолберг в фильме Отступники
Марк Уолберг в фильме «Отступники»

Донни Уолберг первым в семье стал знаменитостью: он участник некогда популярного бойз-бэнда New Kids on the Block, талантливый музыкант и актер драматических ролей. Но настоящий прорыв в карьере сделал его младший брат Марк.

Донни Уолберг в сериале Братья по оружию
Донни Уолберг в сериале «Братья по оружию»

Путь Марка Уолберга — пример уникального личностного роста: из хулигана и проблемного подростка он превратился в одного из самых успешных актеров XXI века. Его карьера включает роли в таких картинах, как «Отступники», «Боец», «Ограбление по-итальянски», продюсирование сериалов. Он является одним из самых высокооплачиваемых артистов Голливуда.

Киран Калкин

Киран и Маколей Калкины
Киран и Маколей КалкиныИсточник: Legion-Media.ru

Маколей Калкин — легенда 90-х. Он стал звездой детского кино, заработал миллионы и был самым известным ребенком планеты. Но взрослая актерская карьера у него не заладилась.

Зато его младший брат сумел сделать то, чего Маколею не удалось: Киран получил признание как взрослый актер. Роль Романа Роя в «Наследниках» принесла ему номинации на «Эмми» и «Золотой глобус», а критики называют его одним из самых талантливых актеров поколения. Он не просто догнал брата, он построил совсем другую, гораздо более устойчивую карьеру. А в этом году Киран Калкин еще и стал обладателем премии «Оскар».

Элизабет Олсен 

Элизабет Олсен в фильме Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия
Элизабет Олсен в фильме «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия»

В 90-е Мэри-Кейт и Эшли Олсен были невероятно популярны: они снимались в фильмах и сериалах, выпускали мерч. Продажи брендированных товаров исчислялись миллионами. И все же в Голливуде именно их младшая сестра Элизабет достигла высот, о которых они даже не мечтали.

Мэри-Кейт и Эшли Олсен в фильме Мексиканские приключения
Мэри-Кейт и Эшли Олсен в фильме «Мексиканские приключения»

Элизабет стала частью вселенной Marvel, получила признание критиков за роли в независимых фильмах и номинации на престижные премии. Сегодня она считается одной из самых сильных и интересных актрис поколения.

Джейк Джилленхол 

Мэгги и Джейк Джилленхол
Мэгги и Джейк ДжилленхолИсточник: Legion-Media.ru

Мэгги Джилленхол — талантливая актриса с отличной фильмографией и собственной режиссерской карьерой. В индустрии она человек уважаемый, ее работа была отмечена номинацией на «Оскар».

Но младший брат актрисы Джейк — вот кто стал настоящей суперзвездой. Среди работ с его участием — «Горбатая гора», «Стрингер», «Исходный код», «Донни Дарко», «Зодиак». Джейка Джилленхола называют одним из лучших актеров последних десятилетий. Сравнение здесь чисто по масштабам: Мэгги — престижная актриса, Джейк — актер мирового класса.