Иногда путь к славе начинается не с привилегий, а с тени. Многие актеры вошли в профессию позднее своих старших братьев и сестер, но в итоге стали намного известнее, успешнее и влиятельнее. Такие истории особенно интересны: они показывают, как младшие дети в семье неожиданно становятся главными звездами. Рассказываем про актеров и актрис, которые не просто догнали, а уверенно перегнали своих старших родственников.
Джулия Робертс
Эрик Робертс стал известным гораздо раньше своей сестры: в 80-х он получил номинации на «Оскар» и «Золотой глобус», играл в престижных драмах и считался молодым дарованием Голливуда. Логично было бы предположить, что именно он станет главным актером в семье.
В конце 80-х в индустрию вошла Джулия Робертс — и все изменилось. После «Красотки» и «Эрин Брокович» ее имя стало известно всему миру, она получила премию «Оскар» и была признана актрисой, определившей целую эпоху романтического кино. Сегодня ее знают даже те, кто никогда не смотрел фильмы с ее участием, а Эрик признает, что ее слава многократно превзошла его собственную.
Марк Уолберг
Донни Уолберг первым в семье стал знаменитостью: он участник некогда популярного бойз-бэнда New Kids on the Block, талантливый музыкант и актер драматических ролей. Но настоящий прорыв в карьере сделал его младший брат Марк.
Путь Марка Уолберга — пример уникального личностного роста: из хулигана и проблемного подростка он превратился в одного из самых успешных актеров XXI века. Его карьера включает роли в таких картинах, как «Отступники», «Боец», «Ограбление по-итальянски», продюсирование сериалов. Он является одним из самых высокооплачиваемых артистов Голливуда.
Киран Калкин
Маколей Калкин — легенда 90-х. Он стал звездой детского кино, заработал миллионы и был самым известным ребенком планеты. Но взрослая актерская карьера у него не заладилась.
Зато его младший брат сумел сделать то, чего Маколею не удалось: Киран получил признание как взрослый актер. Роль Романа Роя в «Наследниках» принесла ему номинации на «Эмми» и «Золотой глобус», а критики называют его одним из самых талантливых актеров поколения. Он не просто догнал брата, он построил совсем другую, гораздо более устойчивую карьеру. А в этом году Киран Калкин еще и стал обладателем премии «Оскар».
Элизабет Олсен
В 90-е Мэри-Кейт и Эшли Олсен были невероятно популярны: они снимались в фильмах и сериалах, выпускали мерч. Продажи брендированных товаров исчислялись миллионами. И все же в Голливуде именно их младшая сестра Элизабет достигла высот, о которых они даже не мечтали.
Элизабет стала частью вселенной Marvel, получила признание критиков за роли в независимых фильмах и номинации на престижные премии. Сегодня она считается одной из самых сильных и интересных актрис поколения.
Джейк Джилленхол
Мэгги Джилленхол — талантливая актриса с отличной фильмографией и собственной режиссерской карьерой. В индустрии она человек уважаемый, ее работа была отмечена номинацией на «Оскар».
Но младший брат актрисы Джейк — вот кто стал настоящей суперзвездой. Среди работ с его участием — «Горбатая гора», «Стрингер», «Исходный код», «Донни Дарко», «Зодиак». Джейка Джилленхола называют одним из лучших актеров последних десятилетий. Сравнение здесь чисто по масштабам: Мэгги — престижная актриса, Джейк — актер мирового класса.