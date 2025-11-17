Джордж Клуни рассказал о самом провальном фильме в своей карьере

«Я не очень хорошо сыграл, и кино получилось так себе. Из этой неудачи я извлек урок: мне нужно было пересмотреть свой подход к работе. Теперь я был не просто актером, получившим роль, я нес ответственность за сам фильм. Поэтому следующими тремя фильмами, в которых я снялся, были “Три короля”, “Вне поля зрения” и “О, где же ты, брат?” Я сделал такой выбор, чтобы найти более интересные проекты», — заявил тогда актер.