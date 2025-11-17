Ричмонд
Джордж Клуни рассказал о самом провальном фильме в своей карьере

Актер считает, что многому научился благодаря этому фильму
Джордж Клуни
Джордж КлуниИсточник: Legion-Media.ru

Джордж Клуни признался, что по-прежнему считает фильм «Бэтмен и Робин» самым провальным проектом в своей карьере. На премьере картины «Джей Келли» в Лос-Анджелесе актер заявил, что фильм 1997 года стал для него самым важным уроком в жизни.

«“Бэтмен и Робин”! Я многому научился благодаря этому фильму», — отметил 64-летний Клуни, говоря о супергеройском фильме, который был жестко раскритикован и получил 11 номинаций на антипремию «Золотая малина».

Джордж Клуни в роли Бэтмена в фильме «Бэтмен и Робин» (1997)
Джордж Клуни в роли Бэтмена в фильме «Бэтмен и Робин» (1997)

Он продолжил: «Вы учитесь не на успехах, а на провалах, и вам приходится осознанно подходить к этому процессу, так что это полезно».

В 2019 году Клуни признал, что фильм «Бэтмен и Робин» действительно был провальным и повлиял на то, какие проекты он выбирал в последующие годы.

«Я не очень хорошо сыграл, и кино получилось так себе. Из этой неудачи я извлек урок: мне нужно было пересмотреть свой подход к работе. Теперь я был не просто актером, получившим роль, я нес ответственность за сам фильм. Поэтому следующими тремя фильмами, в которых я снялся, были “Три короля”, “Вне поля зрения” и “О, где же ты, брат?” Я сделал такой выбор, чтобы найти более интересные проекты», — заявил тогда актер.