СМИ: Дженнифер Энистон готовится тайно выйти замуж за гипнотерапевта

Как сообщает один из близких друзей Дженнифер Энистон, актриса стала еще более открыто говорить о своих планах на будущее с Джимом Кертисом. По словам окружения, звезда не скрывает своих намерений и прямо намекает на то, что планирует выйти замуж за своего нынешнего возлюбленного.