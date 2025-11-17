СМИ: Дженнифер Энистон готовится тайно выйти замуж за гипнотерапевта

СМИ заявляют, что Дженнифер Энистон планирует скорую свадьбу со своим новым возлюбленным. Актриса и ее избранник Джим Кертис уже обручились и планируют провести тайную свадьбу на живописных берегах Греции.
Как сообщает один из близких друзей Дженнифер Энистон, актриса стала еще более открыто говорить о своих планах на будущее с Джимом Кертисом. По словам окружения, звезда не скрывает своих намерений и прямо намекает на то, что планирует выйти замуж за своего нынешнего возлюбленного.
«Джен держит все в тайне, но признается, что чувствует себя с Джимом в полной безопасности. Она сказала нам: “Он тот человек, которого я надеялась найти”, и уже поговаривает о свадьбе за границей», — сообщил инсайдер.