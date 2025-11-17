Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

СМИ: Дженнифер Энистон готовится тайно выйти замуж за гипнотерапевта

По данным инсайдера, актриса планирует свадьбу в Греции
Дженнифер Энистон с Джимом Кертисом, фото: соцсети
Дженнифер Энистон с Джимом Кертисом, фото: соцсети

СМИ заявляют, что Дженнифер Энистон планирует скорую свадьбу со своим новым возлюбленным. Актриса и ее избранник Джим Кертис уже обручились и планируют провести тайную свадьбу на живописных берегах Греции.

Как сообщает один из близких друзей Дженнифер Энистон, актриса стала еще более открыто говорить о своих планах на будущее с Джимом Кертисом. По словам окружения, звезда не скрывает своих намерений и прямо намекает на то, что планирует выйти замуж за своего нынешнего возлюбленного.

«Джен держит все в тайне, но признается, что чувствует себя с Джимом в полной безопасности. Она сказала нам: “Он тот человек, которого я надеялась найти”, и уже поговаривает о свадьбе за границей», — сообщил инсайдер.