Пэрис Хилтон поделилась трогательным фото с дочерью в день ее рождения

«С двухлетием, моя прекрасная дочь Лондон. Ты — та самая девочка, о которой я всегда мечтала. Милая, добрая и такая жизнерадостная. Ты изменила меня во всех отношениях и наполнила мое сердце такой любовью! Каждый день с тобой — настоящее волшебство», — написала Хилтон.