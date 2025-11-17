Пэрис Хилтон поделилась трогательным фото с дочерью в день ее рождения

Пэрис Хилтон порадовала поклонников новыми кадрами дочери. На днях малышке Лондон исполнилось два года. По этому случаю звезда опубликовала трогательные фото.
«С двухлетием, моя прекрасная дочь Лондон. Ты — та самая девочка, о которой я всегда мечтала. Милая, добрая и такая жизнерадостная. Ты изменила меня во всех отношениях и наполнила мое сердце такой любовью! Каждый день с тобой — настоящее волшебство», — написала Хилтон.
Напомним, что осенью 2021 года Пэрис Хилтон вышла замуж за Картер Реума. В 2023 года супруги дважды стали родителями благодаря суррогатным матерям. Их первенец, сын Феникс, родился в январе 2023-го, а Лондон появилась на свет позже в том же году.