Пэрис Хилтон поделилась трогательным фото с дочерью в день ее рождения

Актриса показала двухлетнюю дочь

Пэрис Хилтон порадовала поклонников новыми кадрами дочери. На днях малышке Лондон исполнилось два года. По этому случаю звезда опубликовала трогательные фото.

Пэрис Хилтон с дочерью Лондон
Пэрис Хилтон с дочерью ЛондонИсточник: Соцсети

«С двухлетием, моя прекрасная дочь Лондон. Ты — та самая девочка, о которой я всегда мечтала. Милая, добрая и такая жизнерадостная. Ты изменила меня во всех отношениях и наполнила мое сердце такой любовью! Каждый день с тобой — настоящее волшебство», — написала Хилтон.

Дочь Пэрис Хилтон
Дочь Пэрис ХилтонИсточник: Соцсети

Напомним, что осенью 2021 года Пэрис Хилтон вышла замуж за Картер Реума. В 2023 года супруги дважды стали родителями благодаря суррогатным матерям. Их первенец, сын Феникс, родился в январе 2023-го, а Лондон появилась на свет позже в том же году.