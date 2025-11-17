Комедия «Безумное свидание» откроет XI Российско-итальянский кинофестиваль

В числе ключевых премьер — «Команданте» (реж. Эдоардо Де Анджелис), открывавший 80-й Венецианский кинофестиваль, лента Андреа Сегре «Берлингуэр. Великие амбиции», а также работа Антонио Капуано «Остров Андреа», представленная на 82-м Венецианском кинофестивале вне конкурса. Основной конкурс объединит фильмы молодых постановщиков, среди которых «История Франка и Нины» (реж. Паола Ранди), «Чао, бамбино» (реж. Эдгардо Пистоне), «Мой друг — киллер» (реж. Джанлука Сантони) и «Последняя неделя лета» (реж. Джанни Де Блази). Также в конкурсе покажут комедии Франческо Соссаи «На посошок» и Джанни Ди Грегорио «Не выходи из комнаты, не совершай ошибку», ранее представленные на Каннском и Венецианском фестивалях.