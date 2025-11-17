Комедия «Безумное свидание» откроет XI Российско-итальянский кинофестиваль

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. XI Российско-итальянский кинофестиваль RIFF откроется 20 ноября в столичном кинотеатре «Каро 11 Октябрь» показом романтической комедии итальянского режиссера Паоло Дженовезе «Безумное свидание». Фестиваль продлится до 30 ноября, сообщили ТАСС организаторы.
«Крупнейший италоязычный кинофестиваль страны и одно из самых ярких культурных событий осени XI Российско-итальянский кинофестиваль RIFF пройдет в Москве с 20 по 30 ноября 2025 в рамках проекта “Каро/Арт”. Фильмом открытия станет романтическая комедия “Безумное свидание” (FolleMente) от режиссера “Идеальных незнакомцев” Паоло Дженовезе», — говорится в сообщении.
В числе ключевых премьер — «Команданте» (реж. Эдоардо Де Анджелис), открывавший 80-й Венецианский кинофестиваль, лента Андреа Сегре «Берлингуэр. Великие амбиции», а также работа Антонио Капуано «Остров Андреа», представленная на 82-м Венецианском кинофестивале вне конкурса. Основной конкурс объединит фильмы молодых постановщиков, среди которых «История Франка и Нины» (реж. Паола Ранди), «Чао, бамбино» (реж. Эдгардо Пистоне), «Мой друг — киллер» (реж. Джанлука Сантони) и «Последняя неделя лета» (реж. Джанни Де Блази). Также в конкурсе покажут комедии Франческо Соссаи «На посошок» и Джанни Ди Грегорио «Не выходи из комнаты, не совершай ошибку», ранее представленные на Каннском и Венецианском фестивалях.
В рамках киносмотра зрителю смогут посетить специальный показ, посвященный женским историям в современном итальянском кино, и «День итальянской комедии» с показами работ из Сицилии и Апулии. Документальная программа будет посвящена знаковым мастерам мирового кино — Роберто Росселлини и Бернардо Бертолуччи. Закроет фестиваль драма Роберто Андо «Великая иллюзия» с Тони Сервилло в главной роли.
Работу конкурсной программы оценит жюри под руководством Татьяны Данильянц. В состав также вошли продюсер Паоло Спина и кинокритик Дарья Митина. Лауреаты получат премию «Красная дорожка RIFF», созданную художником Марко Бравурой. Показы пройдут на языке оригинала с русскими субтитрами. Параллельные программы пройдут в Новосибирске (20−30 ноября) и Санкт-Петербурге (11−21 декабря). В 2026 году RIFF планирует расширить свою географию более чем до десяти российских городов.