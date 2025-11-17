Бывшая жена Ивана Краско требует с его сиделки 10 тысяч рублей

Сиделка Ивана Краско, Дарья Пашкова, поделилась в шоу «Звезды сошлись», что бывшая жена актера и его сыновья требуют с нее 10 тысяч рублей, передает Life.ru. По ее словам, просьбы о деньгах начали поступать после прощания с артистом. Однако ей пришлось самостоятельно собирать средства на церемонию похорон, так как семейные средства оказались недостаточными.