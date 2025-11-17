Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Бывшая жена Ивана Краско требует с его сиделки 10 тысяч рублей

Иван Краско скончался 9 августа после длительной борьбы с онкологическим заболеванием
Иван Краско
Иван КраскоИсточник: Legion-Media.ru

Сиделка Ивана Краско, Дарья Пашкова, поделилась в шоу «Звезды сошлись», что бывшая жена актера и его сыновья требуют с нее 10 тысяч рублей, передает Life.ru. По ее словам, просьбы о деньгах начали поступать после прощания с артистом. Однако ей пришлось самостоятельно собирать средства на церемонию похорон, так как семейные средства оказались недостаточными.

«Помог Дмитрий Харатьян, и дочка прислала 10 тысяч рублей. Ко мне приехал директор его бывший, я отдала деньги, но он сказал оставить себе эти 10 тысяч», — рассказала Пашкова. Однако семья артиста до сих пор требует от нее эту сумму.

Иван Краско скончался 9 августа после борьбы с онкологическим заболеванием и инсультом, оставив за собой сложные отношения в семье и вокруг своей помощи в последние дни жизни.