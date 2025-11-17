Бывшая жена Ивана Краско требует с его сиделки 10 тысяч рублей

Сиделка Ивана Краско, Дарья Пашкова, поделилась в шоу «Звезды сошлись», что бывшая жена актера и его сыновья требуют с нее 10 тысяч рублей, передает Life.ru. По ее словам, просьбы о деньгах начали поступать после прощания с артистом. Однако ей пришлось самостоятельно собирать средства на церемонию похорон, так как семейные средства оказались недостаточными.
«Помог Дмитрий Харатьян, и дочка прислала 10 тысяч рублей. Ко мне приехал директор его бывший, я отдала деньги, но он сказал оставить себе эти 10 тысяч», — рассказала Пашкова. Однако семья артиста до сих пор требует от нее эту сумму.
Иван Краско скончался 9 августа после борьбы с онкологическим заболеванием и инсультом, оставив за собой сложные отношения в семье и вокруг своей помощи в последние дни жизни.