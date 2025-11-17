Третий сезон «Театра в кино» открыли показом киноверсии спектакля «Воскресение»

Кобелев в сотрудничестве с драматургом Дмитрием Богославским переработал роман Толстого «Воскресение», добавив мотивы и сцены из других произведений классика, включая «Крейцерову сонату», «Отца Сергия» и неоконченный рассказ «Записки сумасшедшего». Сценограф и художник по костюмам Нана Абдрашитова переносит действие спектакля в железнодорожный вагон в разрезе. «С одной стороны — это скамейки для пассажиров, с другой — спальные места для заключенных: две противоположные реальности, незаметно для зрителя сливающиеся в одну», — подчеркнули организаторы проекта.