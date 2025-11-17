К своему 50-летнему юбилею Максим Аверин подошел с неизменной верой в театральное искусство. В беседе с MK.ru актер поделился воспоминаниями о детстве и студенчестве, а также раскрыл, как после выпуска из института, полный уверенности покорить Москву, столкнулся с суровой реальностью.
От эйфории до роли «мебели» в труппе — все испытания лишь закалили его характер. По словам Аверина, с детства его интересовал только театр. Он вспоминал, как пробовал заниматься музыкой и спортом, но быстро терял интерес.
«Единственное, что меня в этой жизни действительно возбуждало, — это театр. Его невероятная магия, его волшебство», — признался актер.
Путь к успеху оказался непростым. Аверин рассказывал о том, как после института столкнулся с реальностью: «Прихожу в театр — Господи… ты — мебель. “Напомните, как вас зовут?”. Ужас».
Особое влияние на артиста оказал Константин Райкин. По словам Максима, высказывания наставника стали для него двигателем развития.
«Константин Аркадьевич — учитель по жизни. Однажды смотрю его интервью — уже когда на меня свалилась популярность. Его спрашивают: “Почему вы не давали Аверину материал?”, а он отвечает: “Я не верил в способности этого человека”», — поделился Аверин.
Артист также признался в совершении необычного поступка: «Бутусов — это огромный пласт моей жизни. Но даже когда наши пути разошлись, я украл из театра его портрет. Он висит у меня в кабинете».
