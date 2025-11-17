Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Кайли Дженнер отреагировала на незапланированный мальчишник Тимоти Шаламе

Недавно Шаламе попал в объективы папарацци в компании друзей
Кайли Дженнер и Тимоти Шаламе
Кайли Дженнер и Тимоти ШаламеИсточник: Legion-Media.ru

Недавно в СМИ появились слухи о возможном расставании Тимоти Шаламе и Кайли Дженнер, которые встречались около двух лет. Несмотря на отсутствие официальных заявлений о разрыве, внимательные поклонники заметили, что пара перестала вместе появляться на публике.

Недавно Тимоти попал в объективы папарацци в компании друзей — судя по всему, это была сугубо мужская вечеринка. В ответ на это Кайли решила поделиться в своих социальных сетях несколькими провокационными фотографиями.

На одном из снимков Дженнер запечатлена после парижского показа мод. Особое внимание привлек ее дерзкий жест — она демонстративно показывает средний палец в камеру. «Милые случайные фото, которые я никогда не публиковала», — подписала фото Кайли.

Ранее Кайли Дженнер ответила на слухи о расставании с Тимоти Шаламе.