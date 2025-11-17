Кайли Дженнер отреагировала на незапланированный мальчишник Тимоти Шаламе

Недавно в СМИ появились слухи о возможном расставании Тимоти Шаламе и Кайли Дженнер, которые встречались около двух лет. Несмотря на отсутствие официальных заявлений о разрыве, внимательные поклонники заметили, что пара перестала вместе появляться на публике.
Недавно Тимоти попал в объективы папарацци в компании друзей — судя по всему, это была сугубо мужская вечеринка. В ответ на это Кайли решила поделиться в своих социальных сетях несколькими провокационными фотографиями.
На одном из снимков Дженнер запечатлена после парижского показа мод. Особое внимание привлек ее дерзкий жест — она демонстративно показывает средний палец в камеру. «Милые случайные фото, которые я никогда не публиковала», — подписала фото Кайли.
