Кайли Дженнер отреагировала на незапланированный мальчишник Тимоти Шаламе

Недавно в СМИ появились слухи о возможном расставании Тимоти Шаламе и Кайли Дженнер, которые встречались около двух лет. Несмотря на отсутствие официальных заявлений о разрыве, внимательные поклонники заметили, что пара перестала вместе появляться на публике.