Белла Хадид откровенно рассказала о болезни Лайма

Белла Хадид откровенно рассказывает о своей борьбе с болезнью Лайма. Супермодель опубликовала несколько репостов, в том числе цитату: «Когда твоя хроническая болезнь становится хронической, а кто-то говорит: “У тебя всегда что-то не так”, то… да… можно сказать, что болезнь… хроническая».