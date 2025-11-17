Ричмонд
Белла Хадид откровенно рассказала о болезни Лайма

Модель показала несколько фотографий из больничной палаты в сентябре этого года
Белла Хадид
Белла ХадидИсточник: Legion-Media.ru

Белла Хадид откровенно рассказывает о своей борьбе с болезнью Лайма. Супермодель опубликовала несколько репостов, в том числе цитату: «Когда твоя хроническая болезнь становится хронической, а кто-то говорит: “У тебя всегда что-то не так”, то… да… можно сказать, что болезнь… хроническая».

Белла также поделилась постом инфлюенсера Александры Уилдесон «Двойственность жизни с хроническим заболеванием».

«Медицинские страхи — это очень реально и знакомо. Спасибо, что уместили все мои мысли и повседневные ситуации в одном свайпе. И это правда!» — написала Хадид под постом, отметив автора.

Модель делилась тревожными фотографиями из больничной палаты в сентябре этого года. На снимках Хадид была подключена к капельнице и лежала на койке.

Ее мама, Иоланда Хадид, прокомментировала: «Воин Лайма», а сестра Джиджи написала: «Я люблю тебя! Надеюсь, ты скоро почувствуешь себя такой же сильной и счастливой, какой заслуживаешь!»

Ранее Белла Хадид провела встречу с фанатами в Дубае после лечения в клинике.