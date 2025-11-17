Шакира с сыновьями появились на красной дорожке премьеры «Зверополиса 2»

Шакира и ее сыновья впервые за долгое время вместе вышли на красную дорожку, посетив премьеру фильма «Зверополис 2» в Лос-Анджелесе.
Все трое появились в одинаковых лавандовых нарядах. Милан и Саша Пике были одеты в смокинги с галстуками-бабочками в тон, а их мама Шакира выбрала платье с высоким воротом и асимметричным подолом. Дизайн всех трех ансамблей разработала Стелла Маккартни.
Певица завершает свой тур Las Mujeres Ya No Lloran, который начался в феврале прошлого года и продлится до 11 декабря.
Шакира нечасто появляется на красных дорожках, поэтому особенно приятно, что она не только привела своих сыновей, но и продумала все их модные образы до мелочей.
Ранее Шакира в комбинации снялась для обложки глянца.