Ирина Шейк рассказала, от чего хочет оградить восьмилетнюю дочь

Модель отметила, что старается оградить дочь от стандартов красоты
Ирина Шейк с дочерью
Ирина Шейк с дочерьюИсточник: Legion-Media

Ирина Шейк дала новое интервью, в котором обсудила модную индустрию и поделилась советами, которыми делиться со своей 8-летней дочерью Леей.

«Мне кажется, что сегодня все еще существует так много стандартов красоты, от которых я, конечно же, стараюсь оградить дочь», — призналась Ирина.

Однако 39-летняя супермодель все равно «очень рада» быть частью индустрии, которая сейчас приветствует инклюзивность и общность людей из всех социальных слоев.

«Это очень важно, и я надеюсь, что это станет трендом», — отметила Шейк. Также она рассказала, что еще одним очень важным жизненным уроком, которому, как она надеется, Лея последует, является отстаивание своей индивидуальности и принятие себя.

Знаменитость также подчеркнула, что не родилась такой уверенной. Однако со временем она поняла, что любовь к себе — это процесс обучения, который может занять продолжительное время.

«Несовершенства могут быть идеальными. Например, вы можете посмотреть на одну из самых красивых женщин в мире, и, возможно, у нее неидеальный нос, губы или уши, но в этом и заключается ее красота», — заключила супермодель.

Ранее Ирина Шейк выложила фото в комбинации с глубоким декольте.