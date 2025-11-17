Ирина Шейк рассказала, от чего хочет оградить восьмилетнюю дочь

Ирина Шейк дала новое интервью, в котором обсудила модную индустрию и поделилась советами, которыми делиться со своей 8-летней дочерью Леей.
«Мне кажется, что сегодня все еще существует так много стандартов красоты, от которых я, конечно же, стараюсь оградить дочь», — призналась Ирина.
Однако 39-летняя супермодель все равно «очень рада» быть частью индустрии, которая сейчас приветствует инклюзивность и общность людей из всех социальных слоев.
«Это очень важно, и я надеюсь, что это станет трендом», — отметила Шейк. Также она рассказала, что еще одним очень важным жизненным уроком, которому, как она надеется, Лея последует, является отстаивание своей индивидуальности и принятие себя.
Знаменитость также подчеркнула, что не родилась такой уверенной. Однако со временем она поняла, что любовь к себе — это процесс обучения, который может занять продолжительное время.
«Несовершенства могут быть идеальными. Например, вы можете посмотреть на одну из самых красивых женщин в мире, и, возможно, у нее неидеальный нос, губы или уши, но в этом и заключается ее красота», — заключила супермодель.
Ранее Ирина Шейк выложила фото в комбинации с глубоким декольте.