Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Покойный Оззи Осборн верил, что был проклят куклой-призраком

История Осборна лишь добавила мистики этому артефакту
Оззи Осборн
Оззи ОсборнИсточник: Legion-Media.ru

Знаменитый рок-музыкант Оззи Осборн верил, что после встречи с куклой-призраком по имени Роберт его здоровье начало ухудшаться. Он был уверен, что стал жертвой некоего проклятия. Об этом сообщает RadarOnline.

Необычный экспонат, которому уже более 120 лет, считается одним из самых мистических в США и хранится в музее Форт Ист Мартелло в Ки-Уэст, штат Флорида. Внешний вид куклы действительно пугает: искаженные черты лица, изношенный матросский костюм и странная игрушечная собака создают жуткое впечатление. Но главное — это не внешность, а та энергетика, которую ощущают посетители.

История Осборна лишь добавила мистики этому артефакту.

Медиум Мэтт Фрейзер считает такие страхи обоснованными. По его мнению, кукла представляет собой нечто большее, чем просто пугающая игрушка.

«Роберт — не просто жуткая кукла, он является сосудом темной и ритуальной энергии, и приближение к нему грозит серьезными последствиями», — предупреждает Фрейзер.

Ранее внук Оззи Озборна повторил номер деда, откусив голову плюшевой летучей мыши.