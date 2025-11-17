Покойный Оззи Осборн верил, что был проклят куклой-призраком

Необычный экспонат, которому уже более 120 лет, считается одним из самых мистических в США и хранится в музее Форт Ист Мартелло в Ки-Уэст, штат Флорида. Внешний вид куклы действительно пугает: искаженные черты лица, изношенный матросский костюм и странная игрушечная собака создают жуткое впечатление. Но главное — это не внешность, а та энергетика, которую ощущают посетители.