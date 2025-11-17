Ричмонд
Напавшему на Ариану Гранде поклоннику вынесли приговор

Джонсон Вен признал свою вину в суде
Ариана Гранде
Ариана ГрандеИсточник: Legion-Media.ru

Мужчина, напавший на певицу Ариану Гранде во время премьеры фильма в сингапурском филиале Universal Studios, был приговорен к девяти дням тюремного заключения. Выяснилось, что 26-летний злоумышленник по имени Джонсон Вен приехал в Сингапур из Австралии.

Вену было предъявлено обвинение в нарушении общественного порядка. Он признал свою вину в суде.

Напомним, Джонсон перепрыгнул через ограждение на премьере, когда Ариана Гранде шла по желтой дорожке. Он успел только обнять звезду за плечи и подпрыгнуть на месте. Затем коллега Гранде по фильму — Синтия Эриво — отстранила нарушителя, и в дело вмешались охранники.

Как оказалось, Джонсон не впервые совершает подобные выходки. К счастью, в его планы не входило навредить знаменитости — таким неоднозначным способом он привлекает внимание к собственной персоне. Ариана Гранде отделалась испугом.

Ранее Ариана Гранде призналась, что рыдала из-за платья для премьеры мюзикла «Злая».