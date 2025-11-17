Путин присвоил звание заслуженной артистки России Екатерине Стриженовой

Актриса и телеведущая наиболее известна по шоу «Доброе утро» на «Первом канале». В ее фильмографии более 40 работ. Она снялась в таких картинах, как «Куприн. Яма», «Лидер», «Здесь кто-то есть…», «Я не я», «Шаповалов», «Другая жизнь», «Графиня де Монсоро», «Мушкетеры 20 лет спустя», «Любовь-морковь».