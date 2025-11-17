Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Путин присвоил звание заслуженной артистки России Екатерине Стриженовой

Актриса и телеведущая удостоена почетного звания
Екатерина и Александр Стриженовы
Екатерина и Александр Стриженовы

Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении Екатерине Стриженовой и Александру Стриженову статуса заслуженных артистов РФ. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования.

Актриса и телеведущая наиболее известна по шоу «Доброе утро» на «Первом канале». В ее фильмографии более 40 работ. Она снялась в таких картинах, как «Куприн. Яма», «Лидер», «Здесь кто-то есть…», «Я не я», «Шаповалов», «Другая жизнь», «Графиня де Монсоро», «Мушкетеры 20 лет спустя», «Любовь-морковь».

Режиссер и сценарист Александр Стриженов снял такие проекты, как «От 180 и выше», «Любовь-морковь», «Юленька», «Дедушка моей мечты».