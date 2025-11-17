Ричмонд
Ургант запретил зрителям снимать на своем концерте в Европе

Журналистка Барабаш заявила, что Ургант запретил снимать на концерте в Вене
Иван Ургант, фото: соцсети
Иван Ургант, фото: соцсети

Телеведущий Иван Ургант запретил зрителям снимать его выступление в Вене в пятницу, 14 ноября. Об этом в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) рассказала журналистка и писательница Наталья Барабаш, посетившая концерт в европейском городе.

Она отметила, что артист выступал в концертом зале Штадхалле.

«Голос Ивана попросил зрителей не записывать выступление, так как “ведущий отвык от камер и может испугаться”», — отметила журналистка.

По ее словам, вместе с Ургантом работали его соведущие по программе «Вечерний Ургант» — Александр Гудков и Алла Михеева. Барабаш заявила, что Ургант искрометно и остроумно шутил, однако впечатление портила «скрытая горчинка».

«Ургант сам иронично шутил весь вечер над своей отставкой с телевидения (…) Было видно, что рана не зажила. И именно поэтому концерт оставлял такое двоякое чувство», — порассуждала журналистка.

Ранее стало известно, сколько Ургант может заработать за предновогодние концерты за границей. Уточнялось, что за выступления в Лимасоле и Дубае он хочет получить не менее 10 миллионов рублей.