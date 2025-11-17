Ургант запретил зрителям снимать на своем концерте в Европе

Телеведущий Иван Ургант запретил зрителям снимать его выступление в Вене в пятницу, 14 ноября. Об этом в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) рассказала журналистка и писательница Наталья Барабаш, посетившая концерт в европейском городе.